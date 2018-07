Zeman na tom není dobře? Po summitu se objevily zprávy, co vše prováděl na summitu NATO

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

„Vrchní velitel ozbrojených sil ČR (vpravo dole) dorazil na summit NATO. Česká armáda se blýskla sovětskými vrtulníky Mi-24 a Mi-8, které naši vlast chránily před NATO v dobách Varšavské smlouvy. Jak symbolické! Přesto jsou zřejmě v lepší kondici, než vrchní velitel,“ rýpnul si do Zemana herec Jan Hrušínský.

Poukázal na to, že se Zeman nedokázal postavit na nohy. „Ani slavnostní přelet sovětských vrtulníků ho ze židle nezvedl. Neříkal před volbami, že je zdravý?“ dodal Hrušínský.

O Zemanově účasti na summitu informoval i europoslanec Petr Ježek. „Zaznamenal jsem diplomatický ohlas na účast prezidenta naší země na summitu #NATO: Poslední přijel a první odjel,“ naznačil politik, co se o českém prezidentovi povídá v kuloárech.

Problém není špatná chůze. Panu prezidentovi přeji pevné zdraví.



Problém je to, že nemá dost sil, aby plně zvládl program a využil toho, že vedle sebe má světové státníky.



Příklad: politici prochází budovu. A. Kiska v hovoru s Trudeau, Merkel, Macronem a dalšími



M. Zeman nikde — Filip Vích (@VichFilip) 11. července 2018

Zpravodaj Českého rozhlasu pak podotkl,že se kvůli Zemanovi muselo pozdržet focení státníků, protože český prezident chtěl mít závěr se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.

Tou se ostatně Zeman pochlubil i na svém oficiálním facebookovém profilu. „Po projevu v Poslanecké sněmovně, kdy jsem podpořil vládu premiéra Andreje Babiše, jsem odletěl do Bruselu na summit NATO. Před pořízením společné fotografie jsem se pozdravil s prezidentem USA Donaldem Trumpem,“ píše se na jeho facebooku

„Není to úplně jasné, ale vypadá to tak, že Zeman Stoltenberga ignoroval,“ podotkl Erik Best, americký novinář žijící v České republice.

Není to úplně jasné, ale vypadá to tak, že Zeman Stoltenberga ignoroval. pic.twitter.com/BsJhuRJvZj — Erik Best (@ErikBest) 12. července 2018

Slova uznání naopak pro Zemana v souvislosti se summitem pěl europoslanec Pavel Telička. „Oceňuji, že M. Zeman se na summitu NATO připojil k odsouzení nelegální anexe Krymu a označení chování Ruska za agresivní. Jasný signál občanům ČR, jeho voličům i Kremlu,“ poznamenal na twitteru.