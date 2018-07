Ovčáčka rozzuřilo dění před Sněmovnou: Vyznavači kultu nenávisti. Nenávistnou patologickou sedlinu je třeba zastavit

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Zeman už dopoledne vystoupil a vládu žádající o důvěru poslanců podpořil. Následná debata ve Sněmovně byla dlouhá a občas i pořádně vyhrocená. Pod okny jednacího sálu navíc protestovali lidé, kterým se nelíbilo, že se vláda bude opírat o komunisty a že ji povede trestně stíhaný Andrej Babiš.

Právě Babiš na okamžik přišel mezi lidi, žádného uvítání se ale nedočkal – ba právě naopak. Demonstranti na něj začali házet předměty včetně lahví s vodou. A tak se šéf ANO zase schoval. Chování lidí před Sněmovnou doslova pobouřilo Jiřího Ovčáčka.

„Demokraté? Ne! Vyznavači kultu nenávisti. Tohle jsou skutečné projevy druhé republiky,“ odsoudil protestující občany mluvčí prezidenta Miloše Zemana. „‪Skuteční demokraté a obránci svobody nyní musí pozvednout svůj hlas. Nenávistnou patologickou sedlinu je třeba zastavit,“ má jasno Ovčáček.

Jeho slova vyvolala další diskuzi. „Blbý příměr. Za II. republiky by se něco takového nestalo. KSČ byla úředně rozpuštěna a přešla do ilegality, zasloužilí soudruzi odcestovali do Moskvy. Pan Bureš by jistě neplánovaně zamířil na východ,“ kárala Ovčáčka jedna z diskutujících.

Mluvčí ale trval na svém. „Za druhé republiky byly zlikvidovány všechny politické strany. Vznikla jediná vládnoucí strana. Zfašizovaní vysokoškolští studenti vylučovali ze svých řad své židovské kolegy a na Univerzitě Karlově svrhli sochu TGM. Doučte se historii,“ vzkázal jí Ovčáček.

„Nemáte pravdu. Jediná strana neexistovala,“ trvala na svém uživatelka. „Samozřejmě mám pravdu. Vládla jediná strana, SNJ. Jedinou trpěnou opozicí byla NSP,“ poučoval mluvčí. „Ale ony nebyly zničeny všechny,“ oponovala opět diskutující. Té se nakonec zastal i další uživatel, který podotkl: „Vždyť si sám odporujete, píšete že byly zničeny všechny politické strany a teď už píšete minimálně o dvou které zničeny nebyly. Znáte význam pojmů slova všechny? Výpovědní hodnota Ovčáčkových vyjádření se rovná vyjádření jeho šéfa o tom že viděl článek vlevo dole.“

Později pak Ovčáček prostřednictvím sociálních sítí pogratuloval nové vládě. „‪Velká gratulace premiéru Andreji Babišovi a jeho vládě!“ napsal.