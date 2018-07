Babiš ostře do Kalouska: Je zase ožralej, nebudeš mě urážet zlodějskej ožralo

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Ministerský předseda reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Kalousek později naznačil, že chce Babiše pohnat k soudu.

"Jedná se o pomluvu, kde důkazní břemeno musí nést ten, kdo pomluvu vysloví. Ale to bude civilně-právní spor mezi mnou a panem předsedou vlády, k té omluvě bude přinucen, nemůže to skončit jinak, protože důkazy držím v ruce," uvedl předseda frakce TOP 09.

Babiš se pustil do Kalouska potom, co se do Sněmovny vrátil z demonstrace proti své vládě podporované komunisty. Účastníci premiéra vypískali a házeli po něm předměty.

"Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil Babiš. Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že "kňourá a fňuká", a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. "Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor," zdůraznil Kalousek.

Babiš řekl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. "Vy mi taky celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?" rozohnil se ministerský předseda. "Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve," pokračoval.

Ministerský předseda také opět odmítl, že by za bývalého režimu spolupracoval s komunistickou tajnou Státní bezpečností. "Vy my tady nebudete nadávat do estébáků, já jsem žádný estébák nebyl," řekl očividně rozrušený Babiš.

Kalousek pak prohlásil, že se kvůli Babišově nařčení z opilosti podrobil testu a obrátí se na mandátový a imunitní výbor. Zároveň zdůraznil, že v roce 2006 s komunisty o podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL nevyjednával. Kalousek tehdy lidovce vedl.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik pak podotkl, že "je zcela určitě jedno", kdo s ním v roce 2006 vedl rozhovor o komunistické podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL. Uvedl to na výzvu Kalouska, aby dosvědčil, že nynější předseda poslanců TOP 09 to nebyl. Kováčik ale také sdělil, že jednání se uskutečnilo tak, jak to s odkazem na novinový článek uvedl Babiš. "Svědčím, že skutečně tak to proběhlo, noviny by přece ani tehdá nelhaly," dodal Kováčik.

Opoziční poslanci v reakci na Babišova slova vůči Kalouskovi premiéra vyzývali, aby se choval slušně. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by premiér neměl debatu omezovat na svůj dlouholetý osobní spor s Kalouskem. Šéf lidovecké frakce Jan Bartošek Babišovi vzkázal, že svým projevem odhalil svoji pravou tvář. "Vaše arogance, tykání a urážení dehonestuje Poslaneckou sněmovnu, vy jste ten, kdo snižuje hodnotu parlamentní demokracie," pronesl.

Premiéra označil Bartošek za hanbu Sněmovny. "Můžete se ohánět tím, že jste nebyl u StB, jak chcete, ale z toho, že jste byl u komunistů, z toho se nevyvléknete," dodal Bartošek.