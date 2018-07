Ve Sněmovně se střídá jeden opoziční poslanec za druhým, tepou vládu

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Debata se protáhne zřejmě až do nočních hodin, aktuálně jsou do ní přihlášeny dvě desítky poslanců.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka připomněl pět let starý předvolební billboard hnutí ANO, na němž stálo, že český národ je schopný, ale řídí jej nemehla. "Co jste měli na billboardech před pěti lety, to teď nyní naplňujete," řekl. "Vládě s podporou komunistů s trestně stíhaným premiérem důvěru dát nemohu," dodal.

"Jedinou vaší prioritou, pane premiére, je být u moci za každou cenu," uvedla poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na adresu ministerského předsedy nové vlády ANO a ČSSD Andreje Babiše. Ptala se ho, zda chce Česko dostat skutečně na špičku Evropy s pomocí komunistů.

Poslanec STAN Vít Rakušan míní, že nový kabinet je vládou prezidenta Miloše Zemana, nikoli Babišovou vládou. "To je to zásadní, co se tu odehrává. Je tady velká partie prezidenta, je to jeho velký koncert, dokázal sestavit vládu, kterou si on sám přeje," uvedl Rakušan. Ohradil se proti Babišovým slovům, že kabinet je pro všechny. "Tato vláda není pro politické vězně, tato vláda není pro lidi, kteří byli perzekvováni v době totality," prohlásil Rakušan.