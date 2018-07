Ústupek komunistům? Vondráček vybral Filipa za prvního místopředsedu Sněmovny

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Vondráček řekl, že se tak rozhodl spontánně mimo jiné proto, aby ho měl kdo zastupovat v době, kdy po vysvědčení odjížděl na dovolenou za dětmi. "Žádný obchod v tom nebyl," uvedl ke spekulacím kolem možným ústupkům ANO směrem ke KSČM.

"Je to zkušenost, znalost věci. Je z Jižních Čech, odkud to není daleko do Prahy. Potřeboval jsem někoho, když já odejdu z baráku, abych tu měl někoho, na kterého se mohu spolehnout," popsal Vondráček důvody výběru Filipa. Jako druhého možného kandidáta uvedl předsedu ODS Petra Fialu, který podle něj nabývá zkušeností, ale v dolní komoře zatím působí pouze v druhém volebním období.

Jmenování Filipa bylo překvapením pro poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou. V úterním pořadu České televize Události, komentáře řekla, že podle jejích informací by měl být prvním místopředsedou Sněmovny sociální demokrat Tomáš Hanzel.

Jako první místopředseda si Filip platově polepší o 7700 korun měsíčně. Měsíční plat řadového místopředsedy činí letos bez náhrad 144.700 korun hrubého, prvního místopředsedy 152.400 korun hrubého.