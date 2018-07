Chovanec jako kůl v plotě. Ostatní poslanci ČSSD potvrdili, že vládu podpoří

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

V pauze jednání Sněmovny se poslanci ČSSD sešli na jednání klubu. Podle mluvčího strany Petra Vurbse všichni potvrdili, že budou hlasovat pro vyslovení důvěry vládě.

"Rozhodnutí Milana Chovance je pro mě osobně zklamáním. Ne proto, že je proti vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO. Ale proto, že navzdory svým veřejným prohlášením, že bude respektovat výsledky vnitrostranického referenda socdem, tak neučiní," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka ČTK napsal, že Chovancovo rozhodnutí je realita. "Poslanec hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," uvedl Onderka.

V Plzni se v pondělí sešel mimořádný krajský výkonný výbor ČSSD, řekli dnes členové KVV Václav Votava a Zdeněk Honz. Chovanec je krajským šéfem ČSSD a zároveň jediným sociálnědemokratickým poslancem za Plzeňský kraj. Podle Honze se v pondělí všichni členové KVV jednomyslně shodli na doporučení pro Chovance, aby vládu nepodpořil.

Se vstupem do koaliční vlády nesouhlasí například ani plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD). "Je asi deset důvodů proč nepodpořit vládu. Ten právně významný je nenaplnění koaliční smlouvy. Nemáme pět členů vlády. Teď ale to podstatné. Strana, která byla jako první zlikvidována komunisty, její členové byli vězněni a vražděni komunistickou soldateskou, poté co žijeme konečně bezmála 30 let ve svobodě, má umožnit plnou morální rehabilitaci KSČM. Pro mě nepřijatelné," uvedl Bernard na sociálních sítích.