Opozice to vidí černě: Babišova vláda je jako sběrné suroviny, vítězí lež a nenávist

"Budeme pracovat pro všechny občany nehledě na jejich majetek a postavení. Jde o to, aby se nám všem v naší zemi dobře žilo," řekl dnes Hamáček ve Sněmovně.

"Program vlády bude mít řadu levicových prvků a sociální demokracie dohlédne na to, aby tyto závazky byly naplněny," dodal předseda ČSSD, který je zároveň ministrem vnitra a dočasně vede i diplomacii.

Nová vláda Andreje Babiše (ANO) se má opírat o většinu 108 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ovšem oznámil, že navzdory příslibu podpory všech 15 poslanců sociální demokracie on nebude hlasovat pro důvěru vládě.

Druhý Babišův kabinet nedostane důvěru od opozice. Podle občanských demokratů představuje tato vláda nebezpečí. "Za návrat komunistické strany k moci je odpovědný nejen prezident Miloš Zeman a premiér Babiš, ale za návrat bude odpovědný každý poslanec, který vstane a podpoří takovou vládu," řekl předseda ODS Petr Fiala.

"Programové prohlášení vlády připomíná sběrné suroviny. Je tam všechno možné, ale máloco použitelné," dodal. Vládu označil za nekompletní.

"Jsou limity, přes které se přejít nedá. Komunisté se dělí o moc jen, když musejí," uvedl Bělobrádek. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek nazval kabinet "vládou ostudy". Podle něj se premiér nechce o moc s nikým dělit, stejně jako komunisté, kteří si přes propad preferencí diktovali podmínky sestavování vlády. "To, čeho jsme svědky, je zmatení hodnot. Nevítězí pravda a slušnost, ale lež a nenávist," prohlásil Bartošek.

Kalousek soudí, že KSČM bude mít na menšinovou vládu ANO a ČSSD větší vliv než "jednorázově použitá sociální demokracie". "Hamáček nemá na rozdíl od Babiše a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa žádné krycí jméno," řekl Kalousek s poukazem na údajnou spolupráci obou politiků s komunistickou Státní bezpečností za socialismu. KSČM bude podle Kalouska v exekutivě "silnou pátou Putinovou kolonou".

"Bude to vláda permanentního a bezprecedentního střetu zájmů," zdůraznil Kalousek, který kabinetu vyčetl také "rozpočtovou neodpovědnost". Ačkoli Česko několik let "excelentně roste", kabinet plánuje schodky pro příští tři roky, řekl. Program vlády je podle něho obecný a debatovat se o něm proto nedá, chybí v něm ale opatření pro případ možné budoucí ekonomické krize. "Jde o reálné riziko, s nímž musí vláda počítat," dodal.

Vládu nepodpoří ani Piráti. Podle Ivana Bartoše bude konstruktivní opozici při přípravě zákonů. Role "trucopozice" podle něho Pirátům není vlastní. Premiéru Babišovi vytkl jeho negativní postoj k návrhu nominačního zákona, který Piráti předložili, ale Sněmovna ho zamítla již v prvním čtení.

Řekl také, že mu mezi vládními prioritami chybí vzdělání. Vyzdvihoval jeho důležitost s tím, že současná společnost už není jen informační, ale vzdělanostní. Vzdělání je podle něj podmíněno investicemi do školství a hlavně do pedagogů, je nutné zatraktivnit toto povolání, aby bylo z čeho vybírat kvalitní lidi. Opakoval, že vzdělání je samo o sobě hodnotou a podotkl, že pokud je Česko v něčem bohaté, jsou to mozky.