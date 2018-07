Poslanci TOP 09 Zemanovi ukázali záda, kvůli jeho projevu opustili jednací sál. Rozruch vyvolal Schwarzenberg

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Zeman dorazil do Sněmovny kolem půl desáté. Někteří poslanci si však jeho projev odmítli vyslechnout. „Při projevu prezidenta ve sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný,“ oznámil na sociálních sítích předseda poslaneckého klubu TOP Miroslav Kalousek.

Při projevu prezidenta ve sněmovně jsou křesla poslanců TOP 09 prázdná. Nechceme poslouchat Miloše Zemana, jak podporuje komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 11. července 2018

Při projevu M. Zemana jsem v sále sedět nechtěla. Za vládu, která bude opřena o hlasy komunistů a která ani není úplná, je spoluodpovědný. Radost mi udělala jen scénka, kdy za zvuku prezidentských fanfár vešel do sálu Karel Schwarzenberg. — Markéta Adamová (@market_a) 11. července 2018

„Dneska slavím 22. narozeniny. Moc díky za došlá přání. Dnes se bude hlasovat o vládě, kterou podpoří komunisti. Až si budete stěžovat na ponožky nebo trenýrky, tak si vzpomeňte, že tohle je ten opravdu blbej narozeninovej dárek,“ posteskl si na sociálních sítích poslanec TOP 09 Dominik Feri.

To předseda STAN Petr Gazdík pak poukázal na to, co se stalo těsně před tím, než Zeman vešel do jednacího sálu. „Bylo to dnes ve Sněmovně chvilku krásné. Zazněla prezidentská fanfára..a vešel Karel Schwarzenberg,“ poznamenal. Schwarzenberg za svůj „vstup“ sklidil potlesk části poslanců.

V jednacím sále při projevu prezidenta nesedím, stejně jako kolegové z @TOP09cz . Vyjádření podpory prezidenta republiky vládě s (ne)přímou účastí komunistů nechci být přítomen. — Vlastimil Válek (@vlvalek) 11. července 2018

Tato událost zaujala i poslance KDU-ČSL Mariána Jurečku. „Zajímavá symbolika, při prvních taktech fanfáry z Opery Libuše vešel do sálu sněmovny Karel Schwarzenberg a par okamžiků po něm prezident Miloš Zeman, větší a vřelejší potlesk sklidil první ze dvou jmenovaných,“ zdůraznil.

Této vládě já ani poslanci KDU-ČSL důvěru vyslovit nemůžeme. Podpořit vládu v čele s trestně stíhaným premiérem opřenou o podporu komunistů nejde! pic.twitter.com/vVRZOoP9Qa — Marian Jurečka (@MJureka) 11. července 2018

Jurečka také dodal, že jeho strana si na dnešní jednání připravila transparenty. „Této vládě já ani poslanci KDU-ČSL důvěru vyslovit nemůžeme. Podpořit vládu v čele s trestně stíhaným premiérem opřenou o podporu komunistů nejde!“ vzkázal.