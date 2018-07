Fuj, Zeman! Prezident je ve Sněmovně, Češi se venku bouří proti vládě

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Zeman při příchodu do Sněmovny prohodil několik zdvořilostních frází. Žurnalisty vyzval, aby si poslechli jeho výborný projev, který se má týkat programového prohlášení vlády.

Při příjezdu prezidentské limuzíny volal podle redaktorky ČTK jeden z demonstrantů "Hanba Zeman!". Prezident reagoval slovy "Hanba, hanba, naprosto s vámi souhlasím". Další z demonstrantu pak vykřikl "Fuj! Zeman!".

Protestujícím podle jejich rekvizit vadilo především to, že vládu mají poprvé od roku 1989 podporovat komunisté, některé transparenty se týkaly hnutí ANO či jeho předsedy Andreje Babiše. Jeden protestující si přinesl symbolicky zkrvavenou českou vlajku.

Demonstranti od rána před budovou Sněmovny oslovovali přicházející poslance. Nabízeli jim trikolóru jako symbol toho, že budou hlasovat proti vládě, případně koblihu, pokud chtějí kabinet podpořit. Zastavovali se u nich především lidovečtí zákonodárci.

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše si dnes řekne o důvěru Sněmovny. S přislíbenou podporou poslanců KSČM ji na rozdíl od prvního jednobarevného Babišova kabinetu s největší pravděpodobností získá. Kabinet přijde podpořit do dolní komory také prezident Miloš Zeman, před poslanci vystoupí s projevem.

Zástupci ostatních šesti stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně budou hlasovat proti vládě. Dnešní jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo.

Menšinový kabinet ANO a sociálních demokratů by mohl ve dvousetčlenné Sněmovně získat podporu až 108 poslanců, když až 15 hlasů přidají komunisté. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by opět podat demisi. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), jenž by navrhoval Zemanovi ke jmenování kandidáta na premiéra.