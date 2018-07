Kněžínek chce úzce spolupracovat se všemi právnickými profesemi

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Hodlá také pokračovat v elektronizaci justice a zaměřit se na komunikaci s poslanci. Řekl to dnes novinářům poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do funkce. Babiš podotkl, že Kněžínek může v čele ministerstva setrvat dlouho, "pokud se mu bude dařit". Uvedl také, že on sám se bude resortu věnovat více než v minulosti.

Devětatřicetiletý právník a dosavadní místopředseda Legislativní rady vlády spojil většinu svého profesního života s úřadem vlády, nechystá se však přivést si odtamtud nové spolupracovníky. "Neuvažuju o tom, že bych si s sebou někoho přiváděl. Tým je kompaktní, dobře fungující," odpověděl na dotaz ČTK.

"Pan ministr je odborník, pracuje v resortu dlouho. Na úřadu vlády jsem s ním řešil veškeré legislativní věci a právní záležitosti, často i online, to znamená esemeskou a telefonáty. Bral jsem ho jako ve firmě, kde je nejdůležitější právník," uvedl k ministrovi premiér.

Babiš ovšem jednoznačně neřekl, že s narychlo vybraným Kněžínkem počítá na celé volební období. "Ohledně působení pana ministra se ještě uvidí, jak to bude probíhat. Budu mu držet palce," konstatoval. Kandidátů, kteří by funkci mohli vykonávat, je podle premiéra "strašně moc". Zdůraznil, že ministr by měl být hlavně manažer a komunikativní člověk, který bude "proměňovat slova na činy".