Česko zaplavené uprchlíky? Hamáček se kvůli plánům Německa spojí se Seehoferem

Nový hraniční režim má podle představ Seehofera zabránit ve vstupu do Německa těm žadatelům o azyl, za jejichž azylové řízení je odpovědná jiná země EU.

"Jak jsem již avizoval, v tomto nebo příštím týdnu se spojím se svým německým protějškem. Chci s ním řešit mimo jiné i toto téma. Můj náměstek Jiří Nováček se sejde s německým velvyslancem, jsme tedy s německou stranou v intenzivním kontaktu," reagoval dnes Hamáček.

Upozornil také na to, že zatím jde pouze o Seehoferův návrh a otázkou zůstává, jak se k dané věci postaví německá koaliční vláda. "Jsme připraveni podniknout veškeré kroky, které budou garantovat bezpečnost našich občanů a zamezí přílivu nelegálních migrantů do země," ujistil ministr. "Vývoj v Německu podrobně sledujeme, možná reakce ze strany ČR by se odvíjela od rozsahu a dopadu opatření přijatých nejen Německem, ale i Rakouskem a popřípadě Slovenskem, které na vzniklou situaci budou muset reagovat," dodal.

Strany německé koalice minulý týden uzavřely dohodu o zpřísnění migrační politiky. Shoda panuje na rychlejším vracení migrantů do té země EU, kde se poprvé zaregistrovali. Dotyční mají být do příslušných zemí vraceni pokud možno do 48 hodin. Zrychlené azylové řízení na hranici a vracení migrantů do zemí první registrace však předpokládá uzavření příslušných dohod s těmito zeměmi.