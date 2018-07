Osahávání v Německu, žloutenka a úplavice v Paříži, kyselina a nože v Londýně. Politička ODS sepsala protiuprchlický komentář a pak se děly věci

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Článek Cingrošové zveřejněný v sekci názory v časopise městské části Tučňák vyvolal velký ohlas. V textu nazvaném Prázdniny, prázdniny přicházejí…, který koluje na sociálních sítích, vsadila na výraznou protiuprchlickou rétoriku.

Píše v něm mimo jiné, že Německo příliš nezvládá nápor migrantů. „Ještě by mě tam někdo naháněl na ulici za účelem osahávání, dejte pokoj! Pojedu raději do Holandska, vyhlášené to země ukázněných cyklistů a všech možných jiných kolečkářů. Aha, no ale co když zapomenu na opatrnost a zabloudím do jedné z četných no-go zón, to by mohla být pak moje cesta poslední…“ tvrdí komunální politička.

A lepší to prý není ani v Anglii. „Jenže pozor, nepobíhají jim tam náhodou po ulicích pomatení lidé, co kolem sebe šermují noži a šplíchají kyselinou? K čemu je mi krásná tráva, když na ní budu muset lenošit zahalená od hlavy k patě, abych unikla jejich pozornosti!“ uvedla s odkazem na zahalené muslimky.

V Paříži pak podle ní „v posledních letech vyrostla podivná stanová městečka, kde se v haldách odpadků šíří epidemie žloutenky a úplavice“. „A už vůbec nejsem zvědavá na nějaká zdivočelá vraždící auta…Nejsem sice bezpečnostní expert, ale i tak jsem přesvědčená, že skleněná zeď okolo Eiffelky nic neřeší.

Nakonec tedy v článku naznala, že raději zůstane doma. „Jak tak na ten západní svět koukám, najednou mi dochází, že to ve srovnání s ním není u nás vůbec špatné. Je tu nepochybně hodně věcí ke zlepšení, ale hlavně, že nám tady žádní multikulturní obohacovači o život neusilují! Zatím, samozřejmě, Evropou totiž obchází strašidlo v podobě nařízení Dublin IV, co by nám a našim východním sousedům přineslo povinnost přijímat na své území běžence v množství větším než malém….“ píše také politička.

Přesto prý zůstává optimistkou a pevně věří, že „nejvyšší státní představitelé vyslyší všechny obavy a udělají maximum proto, aby naše národní zájmy a hrdost zůstaly zachovány“. „Je to jejich povinnost, naše území nemůže a nesmí být spláchnuto migrační vlnou! Věřím, že i když už mnozí svůj boj prohráli, právě my, Češi, to nakonec zvládneme… Takže lidi: šťastné a bezpečné!“ popřála všem Cingrošová.

Její článek se záhy rozšířil na sociálních sítích. „Tak to máme další příspěvek do galerie dobytků v ODS,“ rýpnul si jeden z uživatelů. „Paní se potřebovala vypsat ze své xenofobie,“ přisadila si další diskutující. „Ta bude asi v tom radikálním křídle ODS společně s Kuberou a Klausem ml.,“ přidal se další. „Ach jo, další kravka...(píšu ve smutku coby členka ODS),“ posteskla si jiná uživatelka.

Politička si ale z kritiky nic nedělá. „Fakt se vlastním peřím obvykle nechlubívám, ale když jsem v sítích Lumpenkavárny uvízla a i ve vlastních řadách dostávám proutkem našviháno, asi se mi ten fejetonek extra povedl... I to ofoceni je takové jako undergroundové, žejo?“ vysmála se diskutujícím.