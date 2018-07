ANO podepsalo koaliční smlouvu s ČSSD, s komunisty má toleranční dohodu

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Premiér Andrej Babiš po podpisu koaliční smlouvy řekl, že si přeje, aby vláda byla jeden tým. "Aby to fungovalo podstatně lépe než v minulé koaliční vládě," připomněl kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve kterém za ANO plnil před svým loňským květnovým odvoláním Babiš roli ministra financí.

Podle předsedy ČSSD, vicepremiéra Hamáčka koaliční smlouva prošla vnitrostranickým hlasováním sociální demokracie v referendu, od té doby se na ní nic neměnilo. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že podpis koaliční smlouvy ukončí nestabilitu v ČR. Za zásadní priority sociální demokracie v kabinetu označit hrazení prvních tří dnů nemoci, zálohované výživné a navýšení rodičovského příspěvku.

Dohodu s komunisty dnes podepsali za ANO Babiš a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, komunisty při podpisu zastoupili jejich šéf Vojtěch Filip a předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

KSČM se zavazuje podpořit vládu v hlasování o důvěře svými hlasy. Zároveň uvádí, že nevyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry do konce mandátu kabinetu. "Je to otázka jen iniciace," zdůraznil Filip. Připomněl, že dohoda obsahuje dohodovací řízení, které by mělo vést k řešení sporů. Pokud se řešení nenajde, dohoda zaniká. "KSČM může hlasovat pro vyslovení nedůvěry v případě, že nebude dohoda naplňována," uvedl.

Vláda se v dokumentu zavazuje předkládat včas návrhy zákonů, které jsou součástí dohodnutých priorit s KSČM. Měla by je poslat do Sněmovny tak, aby bylo dost času je schválit i v Senátu nejpozději půl roku před koncem volebního období. Poslanci ANO mohou podle dohody hlasovat o poslaneckých návrzích KSČM podle svého uvážení.

Středeční jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by podat demisi, podobně jako první Babišův kabinet letos v lednu. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi Sněmovny, kterým je Radek Vondráček z ANO. Zástupci zbývajících šesti stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně dnes deklarovali, že budou hlasovat proti vládě.

"Tento nesourodý slepenec bude i nadále prosazovat stejnou zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku jako předchozí vláda ČSSD a ANO premiéra (Bohuslava) Sobotky," uvedla SPD Tomia Okamury. Programové plány vlády jsou podle něj v rozporu s názory SPD. Označil za skandální, že den před hlasováním o důvěře nejsou známa všechna jména ministrů.