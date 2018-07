Projde zákon o celostátním referendu? Poslanci sepsali celkovou úpravu návrhů

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Iniciátoři referenda by museli podle návrhu sesbírat nejméně 50.000 podpisů, teprve potom by se mohli obrátit s žádostí o přezkum otázky na Ústavní soud. Pokud by k ní ústavní soudci neměli námitek, k vyvolání hlasování by bylo nutné sesbírat dalších 450.000 podpisů. Aby bylo referendum platné, musela by přijít hlasovat nejméně čtvrtina voličů.

Sněmovní ústavní komise dnes pověřila předsedkyni Kateřinu Valachovou (ČSSD), aby svolala všechny strany zastoupené ve Sněmovně k jednání o celkovém pozměňovacím návrhu. Komise také doporučila návrh dále upravit tak, aby lidé nesměli hlasovat o ústavních otázkách.

Ve Sněmovně jsou pro zavedení referenda hnutí ANO, Piráti, SPD, ČSSD a KSČM. Dohromady mají 152 hlasů, ústavní většina činí 120 hlasů. I v případě, že by Sněmovna nakonec nějaký návrh ústavního zákona schválila, může narazit v Senátu.