Politici jsou zděšeni: Hamáčkovi a ČSSD nevadí, co se tady děje? To ztratili zbytek politického vkusu?

Hamáček na informaci o rezignaci Taťány Malé uvedl, že Česká republika potřebuje vládu s důvěrou a že všechna rizika spojená s nominací ministra spravedlnosti nese hnutí ANO.

Řada politiků se však podivuje nad tím, že šéf ČSSD nemá proti nově plánovanému výhrady. „Resort, jehož instituce trestně stíhá A. Babiše, bude řídit A. Babiš. Zažil jsem mnoho koaličních jednání a podivných výsledků. Ale tak tvrdého, zásadového a úspěšného vyjednavače, jako je @jhamacek, jsem ještě neviděl,“ rýpnul si předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Na jeho slova navázal i někdejší premiér Mirek Topolánek. „Pokud může Hamáček dočasně řídit vnitro a zamini a Babiš dočasně vést vládu a “svou” spravedlnost, tak stačí najít třetího do party, co by zmákl dočasně zbytek. Možná Zbytek?“ přisadil si Topolánek.

Pokud může Hamáček dočasně řídit vnitro a zamini a Babiš dočasně vést vládu a “svou” spravedlnost, tak stačí najít třetího do party, co by zmákl dočasně zbytek. Možná Zbytek? https://t.co/ndMsHk0gDz — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 9. července 2018

To lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský naznačil, jak bude vypadat dnešní jednání vlády. „Po dnešním jednání vlády odstoupili všichni ministři. Jejich funkce si přebrali superministři Babiš a Hamáček. Pokrok prostě nezastavíte,“ posteskl si na twitteru Zdechovský.

Jestli to takhle půjde dál, v bolševické vládě zůstane jen Hamáček s Babišem pověřeni řízením všeho. Nechtějí tam rovnou posadit nějaké posily z komunistické střídačky? #Mala — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 9. července 2018

To šéf ODS Petr Fiala se netají tím, že je novou situací zděšen. „Andrej Babiš přece nemůže být ministrem spravedlnosti ani jeden jediný den. Trestně stíhaný premiér musí vědět, ze toto je nepřijatelné. A co na to Jan Hamáček? Nebo už vedení ČSSD ztratilo poslední zbytky demokratických instinktů a politického vkusu?“ zajímá Fialu.

Do debaty se zapojila i celá řada novinářů. A to dokonce i těch sportovních. „Někteří mi radí, abych se přísně držel sportu a nepsal nic o politice. Pro dnešek poslechnu... Když se nám tady rodí ten fungující TÝM, spíš teda tandem dvou borců, v kterém ten vzadu (říkejme mu třeba Hamáček) šlape, ale netuší, kam se jede. Souběžně oba borci osedlali dvojskif,“ parafrázoval situaci sportovní komentátor České televize Robert Záruba.

Souvislost se sportem vidí i novinář a spisovatel Miloš Čermák. „Soukup = 7 pořadů. Hamáček = 2 ministerstva. Babiš = premiér a ministerstvo. Soukup + Hamáček + Babiš = fotbalovej tým,“ vypočítával na sociálních sítích.

Další novináři si ke komentáři k situaci vypůjčili známou citaci od Divadla Járy Cimrmana, „Toto jsou rozumní chlapci? Vždyť je to tady jeden vedle druhého samý Babiš nebo Hamáček! Se podívejte do zasedacího pořádku vlády: Babiš, Hamáček, Babiš, Hamáček... Akorát támhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva Babišové vedle sebe,“ poznamenal na twitteru komentátor David Klimeš.

„Když teda Hamáček řídí vnitro a diplomacii a Babiš celou vládu a teď i spravedlnost, nestačili by si ve vládě Hamáček s Babišem sami? Proč tam jsou ti ostatní?“ táře se novinář Ondřej Kundra.