Malá po 13 dnech na ministerstvu spravedlnosti končí, Kalousek už glosuje

Malá ve vládě končí po 13 dnech. Ještě v pondělí odpoledne na tiskové konferenci rezignaci odmítla. Připustila však, že v některých částech udělala chybu a zapomněla uvést citaci.

"Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda," řekla Malá novinářům.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš předpokládá, že nyní požádá prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Zatím bude hledat jiného kandidáta na ministra. Kdo se jím stane, neví.

Dodal, že výbor vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla. Zachovala se podle něj statečně. „Je jasné, že pokud by nerezignovala, tak samozřejmě od rána do večera by to poškozovalo nejen hnutí, ale i vládu, která má dostat důvěru ve středu," uvedl. Kvůli demisi ministryně by se podle něj ale neměl posunout termín hlasování o důvěře.

„Paní ministryni Malé řekli, že už to nechce dělat. Na kvalitě vlády se tím nic nemění," reagoval na zprávu šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Ministerstvo spravedlnosti bude prý řídit premiér. Ministerstvo zahraničí bude řídit ministr vnitra. Tak sakra, alespoň na jednání o důvěře by mohli dorazit v kompletní sestavě,“ komentoval nejnovější vývoj pirátský poslanec Mikuláš Peksa.

„Vážení a milí, působila jsem ve vládě téměř 4 roky. Ne týden. Prosím tweetaři, nespojujte mě s paní Malou. Mam svou hlavu i názory. I svou vlastni pravdivou “story” důvodu mé likvidace. Napíšu nejspíš knihu!" uvedla na twitteru Karla Šlechtová, která už v nové vládě také nefiguruje.

Akce “jak dostat pod sebe ministerstvo spravedlnosti” pokračuje podle plánu. — Petr Ježek (@JezekCZ) 9. července 2018

Některým se ale nelíbí, že by měl rezort dočasně vést Babiš. „Opravdu bude trestně stíhaný člověk řídil resort spravedlnosti? Pokud se skutečně stane to, co je v civilizovaném světě nemyslitelné, zařadíme se mezi ty nejbizarnější země světa! Co na to ČSSD?" zajímá šéfa STAN Petra Gazdíka.

Vida dlouho to netrvalo a šéf usoudil, že "už to paní Malá dělat nechce". Pokud AB opravdu požádá o to, aby dočasně řídil ministerstvo on, jakožto trestně stíhaná osoba, tak se potvrdí, o co Andreji Babišovi hlavně šlo. Ale o velkou změnu nepůjde, jen už nebude muset ani volat. https://t.co/ssTZvnPgmr — Markéta Adamová (@market_a) 9. července 2018

Podobně hovoří i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Rezignace Taťány Malé je jediným rozumným řešením. Zatížená tolika pochybnostmi a skandály by nemohla resort dlouhodobě řídit. Že ale teď ministerstvo spravedlnosti povede trestně stíhaný člověk je něco neuvěřitelného. Jestli jsme někdy měli být na pozoru, tak právě teď.." uvedl na twitteru.