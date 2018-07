Opoziční smlouva? Vynikající nápad, básní Klaus. Pak se ale ozvali Kalousek, Herman, Pilip a další

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Podle kritiků byla opoziční smlouva zásadním porušením demokratických principů. Exprezident Klaus ji ale i po letech považuje za vynikající politický tah, uvedl v rozhovoru pro iRozhlas.

„Opoziční smlouva byla vynikající politický nápad. Vynikající pro tehdejší dobu a dnešní doba o to silněji ukazuje, že by takový podobný nápad byl potřeba i v současnosti,“ myslí si Klaus a tím, že by smlouvu i se znalostí všech důsledků podepsal.

Jenže řada politiků nesouhlasí. „Do r. 1998 byla politika střetem idejí a hodnotových východisek. Oposmlouva jí změnila na cynickou technologii moci. V r. 2002 se tomu vzepřel Špidla a síly oposmlouvy, mezi které patřil i Babiš, ho semlely. Tuhle setbu sklízíme dodnes,“ postěžoval si na twitteru šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podobně to vidí i někdejší ministr financí Ivan Pilip, který působil i v Klausově vládě. „Opoziční smlouva poškodila českou politiku fatálně, na tom se s VK v subjektivních názorech samozřejmě neshodneme. Jeden fakt je ale zcela objektivní- v tomto období začala na obchodech se státem zázračně bohatnout do té doby málo známá společnost Agrofert,“ myslí si.

„Klaus:”Opoziční smlouva by byla dobrá i dnes”. Pro další prohnití společnosti jistě. Ale i tak se nám v tomto směru daří slušně. Opoziční smlouva by to dotahla. Ona ostatně tak ještě trochu funguje,“ tvrdí europoslanec Pavel Telička.

Opoziční smlouva degradovala rozvíjející se demokratickou politiku u nás, mocenské zájmy převážily nad politickými hodnotami. Ukázalo se zároveň, jak nesmírně důležité je mít funkční brzdy jako Senát, či ÚS. Ale i tehdy bylo nemyslitelné, aby komunisté získali vliv na vládu. — Markéta Adamová (@market_a) 9. července 2018

„Opoziční smlouva byla "o pozicích". Eliminovala kontrolu skutečné opozice a přinesla změny volebního zákona, který diskriminuje voliče menších stran. Byl to začátek politiky kmotrů a velrybářů, s jejichž následky se potýkáme dodnes,“ uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík.

Jeho stranický kolega a bývalý ministr kultury Daniel Herman poznamenal, že se historie opakuje. „M. Zeman a V. Klaus podepsali dnes přesně před 20 lety „Smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v ČR uzavřenou mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou“ (opoziční smlouva). A dnes..? A pak, že prázdniny jsou "okurkovou sezónou"!“ rýpnul si.

A kritický je k opoziční smlouvě i politolog Daniel Kroupa. „Opoziční smlouva byla hanebnou dohodou dvou nejsilnějších politických stran na likvidaci stran ostatních a dohodou o zákulisním rozdělení moci. Opoziční smlouva rozvinula korupční prostředí a stala se líhní oligarchů, kteří se nyní chopili moci,“ upozornil.