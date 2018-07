Češi jsou jako cvičené opice? Klaus mladší se naštval kvůli EU, pak přišla tvrdá rána

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Václav Klaus mladší se v komentáři pro server Novinky.cz rozepsal o práci poslanců a o tom, že i když na ně lidé často nadávají. Poukazuje totiž na to, že musejí přijímat zákony, podle kterých pak lidé žijí. „Lidi se ve volbách snaží vybrat takového kandidáta, který bude většinou o zákonech hlasovat tak, jak by hlasovali oni sami. Říká se tomu parlamentní (zastupitelská) demokracie. To dává logiku. Lepší systém vlády lidu nikdy nebyl a nebude,“ poznamenal.

Jenže podle něj to takhle už v Česku nefunguje. „Do minulého pátku schválila Sněmovna v tomto volebním období 11 zákonů. Z toho bylo 7 implementací nařízení Evropské unie a 4 naše vlastní zákony,“ vysvětluje Klaus s tím, že u dvou třetin zákonů se ani nevede diskuze. „To jen implementujeme nařízení EU jak cvičené opice. Předkládající ministr uvede, dokdy to termínově implementovat musíme, a skoro všichni poslanci odevzdaně/automaticky/otrocky hlasují pro. Šup šup. Jako by to nebylo vlastně ani důležité, jako by ten zákon byl o ničem a nic neměnil pro lidi. Ale on mění,“ varuje s tím, že on je jeden z mála, který v diskuzi k takovým zákonům vystupuje.

Na jeho slova zareagoval europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. „Poslanec Václav Klaus má asi zato, že všichni kromě něho, v parlamentu, jsou opice ovládané temným Bruselem a on jediný tuto strašnou situaci prohlédl a bije na poplach,“ podivuje se na facebooku.

„Takže, k tomu pár drobností. Ten tak zvaný Brusel jsou poslanci zvolení v podobných volbách, kde byl zvolen on, a ministři zemí, které parlament do funkcí dosadil. Možná by se s nimi o tom měl pobavit. Myslím, že stejně jako on se ne zrovna s pochopením dívá na jejich práci, tak se třeba starosta města či vesnice dívá na některé, navýsost suverénní produkty zákonodárství našeho parlamentu (a někdy mají pravdu, jindy ne),“ poučuje Klause europoslanec.

Poslanec ODS podle něj zřejmě nepochopil, že pokud má být v Evropě společný trh, musí platit ne desítky národních pravidel, ale jen jedna. „A na nich se, ve spolupráci s národními kolegy, podílíme. A samozřejmě, není toho málo. Ne vždy se vše daří (myslím, že nejen v Unii) a úroveň Unie může mít tendenci porušovat princip subsidiarity = řešit na Unijní úrovni věci, co lze dobře vyřešit státy, či vyžadovat státní zásahy tam, kde lépe funguje místní rozhodování. K tomu je náš parlament vybaven mechanismy (kartami), které mohou právě porušení subsidiarity napadnout. Třeba se s tím pan poslanec časem seznámí,“ rýpnul si do Klause mladšího Niedermayer.

Klaus ve svém komentáři jako příklad uváděl legislativu o nařízení o autech, ve kterému – jak sám přiznal – vlastně neví, o co jde. „Jinak, v "auto legislativě" bylo hodně částí výhradně národní povahy a ty mi obvykle dávaly smysl. Pokud s nimi VK nesouhlasí, má prostě jiný politický názor. Pokud ho balí ne do argumentů ale ironie, je to jeho věc. Kromě toho, úprava asi byla vyvolaná dominantně úpravou podmínek pro homologace a provoz vozidel v Unii, tedy právě nutnou podmínkou pro fungování jednotného trhu. A také reakcí na to, že auta více, než je nutné kazí vzduch a ohrožují životy lidí. Ale to asi pana Klause nezajímá vůbec....“ setřel Klause europoslanec.