Taťána Malá promluvila: Tuším, proč kauza kolem mých diplomek vznikla

Premiér Andrej Babiš pro Radiožurnál uvedl, že pokud se prokáže, že Malá opisovala v diplomových pracích, měla by asi odstoupit. Dodal, že Malá by se měla k podezřením vyjádřit na pondělím jednání poslanců ANO. Tato schůzka byla ale nakonec odsunuta na úterý.

Malá už v minulých dnech pochybnosti o svých pracích odmítá. V dřívějším tiskovém prohlášení k výtkám k práci z brněnské univerzity uvedla, že nečekala, že se novináři budou zabývat 13 let starou diplomovou prací. „Ovšem nemám problém si ji kdykoliv obhájit, stejně jako to budu dělat u svých kroků a rozhodnutí na postu ministryně," napsala.

Teď navíc tvrdí, že kauza diplomek se objevila kvůli změnám, jež chtěla provést na ministerstvu. Plány sepsala v dokumentu s názvem Koncepce Ministerstva spravedlnosti. „Určitě není samo sebou, že tato kauza vznikla," prohlásila podle Novy. A tomu, že jde o účelovou věc, věří i Babiš. „Doufám, že se obhájí a že je to jenom, nechci použít to klasické slovo kampaň, jako Čapí hnízdo," řekl.

A co vlastně Malá v rezortu kritizuje? Podle padesátistránkového dokumentu, který má k dispozici TV Nova, si stěžuje například na „dlouhodobou nekomunikací a direktivním způsobem řízení“, kvůli kterým „dochází k posilování neklidné atmosféry nejistoty a zvyšuje se odpor vůči ministerstvu“.

Malá plánuje podle materiálu řadu změn - třeba reorganizaci legislativní rady vlády. Poukazuje na to, že při jejím obsazování podle ní neexistuje systém. Zároveň si chce u jeho členů kontrolovat docházku, na základě které by bylo možné odvolávat členy, kteří dlouhodobě nechodí. Chtěla by se také více peněz pro střední personál na soudech či pravidelné hodnocení soudců.