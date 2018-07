Malá skončí ve vládě? Fujtajbl. Cvičená opička publikum nebaví, tak půjde, smějí se politici

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Podle Babiše se má Malá v pondělí k podezřením vyjádřit na jednání poslanců ANO. "Doufám, že se obhájí a že je to jenom, řekněme, nevím, jak to říct, nechci použít to klasické slovo kampaň, jako Čapí hnízdo," doplnil premiér, který je stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

„Králíci v ohrožení! Třináct let stará práce ministryně Malé na vysoké škole nikoho nezajímala, dnes vadí. Možná chybu udělala, králíci však rozhýbali kritiky až při nástupu do funkce ministryně. Takto pozorní mohli být již dříve. Ani se nedivím, že lidé do funkcí třeba i starostu nechtějí, mohlo by se přece něco "najít", třeba se na základní škole porvali se spolužákem," uvedl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Přidal se i jeho stranický kolega. „Odejde Malá v pondělí z ministerstva? Pokud se potvrdí plagiátorství, měla by podle Babiše ‚asi skončit‘,“ poznamenal poslanec Jiří Dolejš.

Opozice je o poznání ironičtější a kritičtější. „Nalezeno na fb: “Plagiátorství = opsáno množství větší než Malá.” Češi jsou stejně smějící se bestie,“ rýpnul si europoslanec ODS Jan zahradil.

„Pokud Malá opisovala, měla by odstoupit, řekl Babiš. Nevidím k tomu důvod, hájí se ministryně. A má recht, proč by odstupovala, když její šéf neodstoupil za daleko horší věci? Agrofert se Zemanem nastavili laťku tak, že ji malá ministryně sotva může překonat," myslí si místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Pokud se prokáže, že Andrej Babiš získal 50 milionů podvodem na Čapí hnízdo, měl by asi odstoupit,“ uvedl v reakci na babišova slova europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Fujtajbl. Cvičená opička publikum nebaví, tak půjde. Odpovědnost za prvotní tragický výběr nula, můžou za to králíci. Špína chlap,“ přisadil si Mirek Topolánek.

Malá trvá na tom, že nevidí důvod k rezignaci a že má ve vztahu ke studiu svědomí čisté. Podle ní ji má kauza očernit a považuje ji za útok na Andreje Babiše a novou vládu.