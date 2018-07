Kalousek v bojovné náladě: Nasekejte Rusy do jitrnic!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Kalousek nejprve apeloval na kardinála Dominika Duku, aby důrazně vystupoval proti vládě podporované komunisty. Kardinál totiž prohlásil, že požadavky komunistů týkající se zdanění církevních restitucí považuje za skandální.

„Dnes už to nejsou jen komunisté, otče kardinále @dominikduka. Je to cíl vlády, která ho má ve svém programovém prohlášení. Vůči takové vládě vystupte se vší rozhodností, můj arcibiskupe. Jinak to budou jen alibistické řeči.

O něco později pak přidal i jeden ne úplně politický komentář. „Vím, že mi mnoho lidí vyčiní, ať nemíchám politiku do sportu. Ale MS ve fotbale politikum je a Putin z něj také politikum dělá. Takže: Vivat Hrvatska! Nasekejte Rusy do jitrnic! Držíme palce a fandíme!“

Vím, že mi mnoho lidí vyčiní, ať nemíchám politiku do sportu. Ale MS ve fotbale politikum je a Putin z něj také politikum dělá. Takže : Vivat Hrvatska! Nasekejte Rusy do jitrnic! Držíme palce a fandíme! — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 7. července 2018

V jedné z následných diskuzí se jej pak jeden z Čechů poněkud ironicky zeptal? „Kalousku,co říkáte na to,že nejsme na MS ve fotbale a co s tím hodláte dělat?“ I na to měl Kalousek odpověď. „Za to může Kalousek a zkorumpované tradiční strany! V našem hnutí už jsme to analyzovali a příští MS vyhrajeme! Prostě to zařídíme!“ zareagoval stejným tónem Kalousek.