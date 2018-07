Poslance čeká před prázdninami bouřlivá schůze: Důvěra vládě, volby i kůrovec

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Tajná volba nového místopředsedy Sněmovny je plánována na úterní podvečer. Sociální demokraté chtějí navrhnout poslance Tomáše Hanzela, návrhy kandidátů ale mohou předkládat i další sněmovní frakce.

Do schůze vstoupí jednání o vyslovení důvěry menšinové vládě, které se uskuteční ve středu. Kabinet ANO a ČSSD by měl při hlasování uspět. Podpoří jej také komunističtí poslanci.

Na schvalování předloh tak budou mít poslanci jen pátek. Pře by mohla opět provázet zavedení maření spravedlnosti, které prosazuje ministerstvo spravedlnosti v širší novele trestního zákoníku. Čin míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Podle kritiků by ale mohl pozměnit práva obviněného člověka na obhajobu.

Novela volebních zákonů reaguje zejména na problémy s počítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách tak, aby se snížila možnost jejich opakování. Ústavně-právní výbor doporučil včlenit do předlohy mimo jiné návrh KDU-ČSL na snížení hranice pro vstup koalic do dolní komory. Podpora lidovecké úpravy na plénu ale není jistá.

Zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, jak je prosazuje ODS, bude v dolní komoře čelit návrhu Jana Volného (ANO) na zamítnutí. Novela opětovně zvyšuje hranici příjmů podnikatelů pro možné využití výdajových paušálů z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun.

Kůrovcovou kalamitu by měli poslanci řešit z podnětu Pirátů v úterý. Ve stejný den by se Sněmovna měla začít zabývat daňovým balíčkem, v němž vláda navrhla změnu celkem deseti zákonů. Předloha by mimo jiné zavedla zdanění zahřívaného tabáku a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a měla by zjednodušit správu daní z hazardních her. České televizi a Českému rozhlasu by novela omezila možnost uplatňovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Pátkem by měla tato řádná sněmovní schůze skončí. Následovat budou, aspoň pro dolní komoru, takzvané parlamentní prázdniny. Senát se má ještě sejít v následujícím červencovém týdnu.