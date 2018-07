Volit v obecních volbách mohou všichni cizinci z EU, tvrdí vnitro. Zákon přitom neprošel

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Vnitro se odvolává na soudní rozhodnutí z roku 2014. Obecní úřady by měly zapsat cizince z ostatních zemí EU do dodatku stálého seznamu voličů, pokud o to budou požádány. Vnitro to zdůvodnilo potřebou kontinuity postupu stanoveného před čtyřmi lety.

Tehdy se na úřad jedné z brněnských městských částí obrátil slovenský občan s žádostí, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Úřad mu nevyhověl kvůli tomu, že muž měl v Brně pouze přechodný pobyt. Jeho rozhodnutí ale změnil Krajský soud v Brně, svůj verdikt zdůvodnil přímým účinkem práva EU. Státní volební komise pak v duchu rozsudku doporučila postupovat i dalším obecním úřadům.

Vláda předloni navrhla uzákonit právo cizinců z EU hlasovat v komunálních volbách i v případě, že jsou v Česku pouze přechodně. Sněmovna to ale loni odmítla a Senát na jejím rozhodnutí nic nezměnil.