Babiše vypískali v Edenu i ve Varech: Moji hejtři se radovali. Jo, pískali. A jiní zase tleskali, brání se

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Babiš se na sociálních sítích vrátil k všesokolskémui sletu. „Zachytil jsem, jak se moji hejtři včera radovali, že na mě v Edenu při hlavním programu XVI. Všesokolského sletu nějací lidi pískali. Jo, pískali. A jiní zase tleskali. Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. Všem se asi nikdy nezavděčím,“ posteskl si česká premiér.

Přesto se mu prý na akci líbilo. „Ale víte co? Já jsem si to i tak hrozně užil. Sokolové mě pozvali už na generálku, za což jim moc děkuju, a tak jsem ve dvě hodiny odpoledne seděl na tribuně stadionu skoro sám. Jen s Milanem Hniličkou a profesorkou Adámkovou, která taky cvičí. Dost těch lidí si tam ty skladby zkoušelo v takovém počtu poprvé, od listopadu trénovali jen doma. Nadchla mě ta atmosféra, ty jejich úsměvy, že spolu cvičí senioři i úplně malé děti. Bavilo mě být s nimi v kontaktu. No a večer, to bylo zase něco úplně jiného. Tisíce lidí, reflektory, působilo to velkolepě,“ dodal Babiš.

Mezitím se ale objevila informace, že podobné přivítání jako Sokolové připravili pro Babiše i někteří návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. On a polský premiér Mateusz Morawiecki navštívili promítání známého snímku Rain Man. Oba státníci se posadili v prostřední řadě Velkého sálu Thermalu. Když zhasla světla, někdo z publika zakřičel: „Hanba, Babiš.” Následoval dlouhý potlesk.

„Babiš dorazil do Varů, hustě obklíčen muži v oblecích a přesto vidět tak, že lidi začali pískat a křičet hanba,“ popsala na sociálních sítích například mluvčí ODS Jana Havelková.

Svůj ostrý komentář přidal i publicista a novinář Jan Rejžek. „Máme premiérem, jak známo, v dlouhé demisi estébáckého stíhaného komouše, který má tu drzost lézt na Velehrad a na Všesokolský sjezd a na festival do Varů. Všude ho vypískali. To té kreatuře pořád nic nedochází?“ nechápe Rejžek.