Vypískání na sletu Sokolů? Vždyť jsem jim zařídil peníze, diví se Babiš. A pak se ozval Ovčáček a vynadal médiím

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Rodina Anny Frankové se marně snažila dostat do USA, nedostala víza

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Babiš pro Blesk prozradil, že požádal starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou, aby ho při úvodním ceremoniálu nejmenovala. „Ona říkala, že je to důležité,“ vysvětloval. A co říká, na pískot z publika? „Jsou to lidi, kteří mě nesnášejí, tak pískají. Další tleskali,“ zdůraznil.

„Když se projednával rozpočet na oslavy 100 let Československa, Sokol tam měl pět milionů. Já jsem zařídil, že to bylo 40,“ připomněl také, jak sokolům pomohl.

Jeho slova ale situaci nezklidnila, ba právě naopak. „Když někdo žije s přesvědčením, že všichni se dají kupiť... Díky Sokolům, že ukázali @AndrejBabis , že existují vyšší hodnoty, než peníze,“ rýpnul si do Babiše poslanec STAN Jan Farský.

„Andrej Babiš postavil svůj politický program na uplácení voličů a kupování lidí za peníze lidí. Bohužel to docela funguje. Takže mu to přijde jako nepochopitelný nevděk, když se někomu tahle hra hnusí," podivoval se předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„To chce mít fakt hroší kůži, postavit vládu opřenou o komunisty a přijít na generálku všesokolského sletu. Sokola, který komunisté zakázali a jejichž členy pronásledovali. Jsem rád, že všechny si za koblihu koupit nejde,“ přidal se 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Naopak mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se Babiše zastal. „Když v lednu v Třinci diváci vypískali prof. Drahoše na hokejové Lize mistrů, zděšení čeští novináři se to snažili zazdít. Když jde o premiéra A. Babiše, chrochtají blahem a píšou jak o život. #ceskafakenews,“ komentoval věc na twitteru.

„‪Ono je to všude stejné. Politici, kteří mají reálnou podporu normálních lidí, jsou terčem útoků nenávistné pseudoelity. Ať už jde o Donalda Trumpa, Miloše Zemana nebo Andreje Babiše,“ dodal Ovčáček.