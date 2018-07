Vypískaný Babiš? Je Suis Sokol, hlásí Kalousek. Premiérovi se posmívají i další politici

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali hosty, mezi kterými byl i Babiš. Jenže lidé ho na uvítanou pořádně vypískali. „K dnešnímu vypískání @AndrejBabis na sokolském sletu bych rád jen poznamenal latinské přísloví: “Mens sana in corpore sano.” Ve zdravém těle zdravý duch,“ rýpnul si na twitteru lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Jsem v Orlu. Mnoho našich členů jsou v Sokolu. Obě organizace se postavily nacismu a komunismu, často společně. Obě to těžce odnesly. Je dobře, že Sokol je zde stále,“ pochvaloval si jeho stranický šéf Pavel Bělobrádek.

A ostrý byl i Miroslav Kalousek (TOP 09). „Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel,“ podpořil Sokoly Kalousek.

„Všesokolský slet ukázal obrovskou chuť lidí sportovat. Ukázal také nádherná vystoupení i protest proti tomu, který ničí pravdu a svobodu. Velká poklona všem cvičencům, trenérům, autorům skladeb i organizátorům,“ dodal bývalý poslanec TOP 09 a kandidát na senátora Herbert Pavera.

To publicista a politicky geograf Michael Romancov poznamenal, že to není poprvé, co se něco takového stalo. „To samé udělali Sokolové Gottwaldovi. Bylo to správné tehdy, je to správné teď!“ myslí si Romancov.