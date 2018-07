Tvrdá rána pro Babiše? Na sokolském sletu ho vypískali, pak se mu lidé pořádně vysmáli

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Po státní hymně bývalého Československa zpívané sborem pořadatelé přivítali hosty, mezi kterými byl i Babiš. Sám Babiš na facebooku sdílel krátké video, ke kterému napsal: „XVI. všesokolský slet právě teď.“

Většina lidí se divila, že to udělal. Proč? Lidé na stadionu ho totiž při představování vypískali. „Jak jsem viděl, vypískali vás. Dobře oni,“ vysmál se Babišovi pod videem jeden z diskutujících. „ A to, jak jste byl vypískán, tím se nepochlubíte?“ přidal se další.

„Je dobře, že má Sokol stále rovnou páteř!“ napsal jiný. „Sokolove by tě měli vyhnat svinskym krokem,“ přidal se další uživatel. „Ten Sokol by jste měli zakázat!!! Je to kaňpáň, jak vás vypískali při představovačce! Určitě je zaplatil Kalousek (symbol korupce), dotovaný Bakalou a Ilumináty! Nekecáte, makáte! Teď už možná jen mít tu vládu, ne? Není už čas začít fakt makat?“ vysmál se Babišovi další z Čechů.

To, jak sokolové a jejich příznivci Babiše vypískali, ocenil i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Rád bych se poklonil Sokolům a jejich tradici. Jsou to frajeři a vlastenci. Na Velehradě se rozdával Babišův letáček, všichni brblali, ale nikdo nevystoupil a neřekl jasné slovo. Je Suis Sokol.... I když jsem Orel," přiznal na sociálních sítích.