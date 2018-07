Vláda s podporou KSČM? Je to chyba Václava Havla, zaznělo v ČT

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Čunek v ČT vyjádřil nechuť nad tím, že má KSČM podporovat menšinovou vládu ANO a ČSSD. Česká politická scéna 90. let v čele s prezidentem Václavem Havlem měla být podle něj ve svém postoji razantnější a komunisty úplně zrušit. „Štve mě, že budou komunisté u moci, a zásadně s tím nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že to je chyba Václava Havla, že neměl být smířlivý a že měli být zrušeni,“ prohlásil Čunek.

Foldyna, jehož strana má být součástí vlády podporované KSČM, ale poukazuje na to, že se jedná o relevantní politický subjekt, který nelze kvůli mandátu od voličů přehlížet. „Je v parlamentu, má své voliče, má své opodstatnění. S komunistickou stranou lze spolupracovat jak v parlamentu, tak na vládní úrovni a nelze to vyloučit tím, že by někdo řekl: ‚Komunisté jsou extremisté‘.“

Zdůraznil také, že komunisté pomohli do prezidentského křesla oběma předcházejícím prezidentům. „(Bohumínské usnesení) bylo přežité celou řadou faktů, volbou prezidenta Václava Havla komunistickými poslanci, sociální demokracie neudělala nic než to, co udělaly všechny pravicové strany i Václav Havel,“ uvedl s odkazem na usnesení ČSSD, ve kterém si strana v roce 1995 spolupráci s KSČM.

Dodal také, že KSČM považuje za demokratickou stranu. „Podle českého právního řádu, a já věřím, že český právní řád funguje, tady máme Úřad pro dohled nad politickými stranami, máme Ústavu, tak kdyby nebyla kterákoli politická strana demokratická, tak si myslím, že by nebyla součástí voleb v České republice. Natož aby se dostala do Parlamentu,“ vysvětloval Foldyna.