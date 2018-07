Piráti sbírají podpisy pod petici za online petice. Inspirovali se Británií

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Ve Spojeném království existuje web, na němž přijímá petice britský Parlament. Při dosažení stanoveného počtu podpisů pod peticí ji projedná vláda nebo Sněmovna.

"Neexistuje žádný předpis, který by nutil petice dělat papírově. Podpisy se sbírají 'postaru' vlastně jen ze zvyku a kvůli tomu, že vláda, Sněmovna, Senát, Praha ani další státní orgány nezřídily žádný kanál, jak online petici podat," tvrdí Piráti.

"Jedním z našich cílů je zapojit občany do rozhodování. Drtivá většina Pražanů je na internetu. Chceme jim maximálně ulehčit vyjádřit názor na to, co město dělá nebo co by mělo dělat," uvedl kandidát Pirátů na pražského primátora Zdeněk Hřib.

Online petice by také usnadnily registraci občanských kandidátek. Dnes je k jejich založení třeba sesbírat papírové podpisy sedmi procent obyvatel obce, což v Praze znamená zhruba 90.000 podpisů.