Babiš nabídl Thajsku pomoc při záchraně chlapců z jeskyně. ČR má nejvýkonnější čerpadla na světě

"Mluvil jsem s majitelem Sigmy Milanem Šimonovským. Naše čerpadla jsou nejlepší na světě, po povodních mají státní hmotné rezervy na skladě čtyři kusy s výkonem 400 litrů za sekundu, naši hasiči je zvládají perfektně. Volal jsem thajskému chargé d'affaires a nabídl pomoc vlády chlapcům uvězněným v thajské jeskyni," napsal Babiš.

Tato čerpadla vyrábí skupina Sigma Group z Lutína na Olomoucku. "V televizi je vidět, že tam (v Thajsku) používají velmi málo výkonné stroje, takže naše čerpadla by mohla pomoci výrazně snížit hladinu (vody v jeskyni)," řekl Šimonovský. Podle něho se čerpadla s výkonem 400 litrů za sekundu osvědčila při povodních, kdy rychle čerpala vodu z obrovských lagun.

Dvojice čerpadel by dokázala za hodinu z jeskyně odčerpat zhruba 3600 metrů krychlových vody. "Odčerpání je jedna z variant a asi by bylo nejsnazší. Kdyby se voda dostala pryč, tak by je mohli dostat odtamtud za pár dní. I kdyby se voda čerpala týden nebo 14 dní, tak je to furt lepší, než kdyby tam kluci museli být několik měsíců," míní Šimonovský.

Podle mluvčí hasičů Nicole Zaoralové je možné pomoc ve formě vyslání hasičů neoficiálně nabídnout, pro její poskytnutí je ale třeba splnit patřičné náležitosti. "Pokud vysíláme pomoc do zahraničí, tak si nás musí ze zahraničí nejdřív vyžádat přes naše mezinárodní operační středisko. Když si nás vyžádají, jsme schopni poslat experty," řekla ČTK.

Rychlost vyslání pomoci záleží na tom, jak je rozsáhlá. Pokud by hasiči posílali jednoho experta, mohou to učinit do 24 hodin. Celý tým s plným vybavením by vypravili do 48 hodin. Je ale třeba také vyřešit dopravu na místo, protože je nutné zajistit letadlo a patřičná povolení pro jeho přistání. Dopravu přitom hasiči neorganizují. "Maximální vybavení je schopno být na letišti do 48 hodin, ale většinou potom čekáme na schválení letadla," řekla Zaoralová.