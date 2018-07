ODS posílila, ztrácejí Piráti a Okamurova SPD. Kdo by ze Sněmovny vypadl?

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

ANO by získalo 32 procent hlasů (v dubnu 32,9 procenta). Druhá ODS poskočila z dubnových 13,7 procenta na červnových 15,5 procenta, což je v průzkumech STEM nejvíce od loňských voleb do Sněmovny. Třetí by zůstali Piráti, jejich zisk ale klesl z 13,5 procenta na 10,2 procenta.

Na čtvrté místo by se dostali komunisté s 9,1 procenta (v dubnu 8,5 procenta). Místo by si vyměnili s SPD, jehož zisk spadl z dubnových devíti procent na 8,6 procenta, což je také nové minimum pro toto hnutí v šetřeních STEM od voleb. ČSSD by si polepšila ze sedmi na 7,9 procenta a lidovci z 5,4 procenta na 6,3 procenta.

TOP 09 zůstala těsně před branami do Sněmovny se ziskem 4,9 procenta. Hnutí STAN kleslo z 3,9 procenta na rekordní minimum 2,7 procenta.

"Hnutí ANO by se na základě současných výsledků naskytlo několik možností, jak vytvořit dvoustrannou volební koalici. Nejsilnější by bylo spojení hnutí ANO a ODS – získalo by ústavní většinu 120 mandátů. Dále by byla možná dvoustranná koalice s Piráty, která by dala dohromady 105 mandátů. Početně by šlo realizovat i koalici s SPD – ta by měla těsnou většinu 101 mandátu," uvedli autoři průzkumu na webu stem.cz.



Při dotazu, zda se respondenti chtějí zúčastnit poslaneckých voleb, odpovědělo kladně 58 %, záporně 22 % a rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 20 % dotázaných.