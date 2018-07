Bizarní přetahovaná o Zemanovo parkovné. Ovčáček poslal peníze charitě, ta je od něj nechce

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Ovčáček oznámil, že plnou výši parkovného - tedy 1066 korun - ještě v úterý odeslal diecézní charitě v Plzni. Napsal také, že tím považuje věc za uzavřenou. Jenže jak se zdá, nic uzavřeno není.

Ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr serveru Aktuálně.cz řekl, že organizace dar hradního mluvčího nepřijme. „Ty peníze nám morálně nepatří, ani jsme se o ně nezasloužili a nechceme se stát prostředníkem nějakých legrácek. Peníze, které nemají jasný účel, si nechat nemůžeme a ani nechceme," vysvětlil Lodr, který zároveň působí jako krajský zastupitel za lidovce.

A co se tedy s penězi stane? Jakmile 1066 korun od Ovčáčka dorazí na účet charity, chce je Lodr přeposlat Plzeňskému kraji. „Pro mě je naprosto jednoznačné, že jestliže kraj pošle peníze městu, já je pošlu kraji, a tím se to všechno uzavírá. Pro mě to není žádný problém, když někdo potřebuje pošťáka, tak ho prostě udělám,“ dodal.

Na slova šéfa plzeňské charity zareagoval i Jiří Ovčáček. A částku 1066 korun na její účet poslal tuto částku podruhé. „Plzeňští radní způsobili lavinu! Diecézní Charita Plzeň se ve prospěch Plzeňského kraje zcela zbytečně vzdala 1066 Kč ode mne. Aby nevznikla škoda, právě jsem zaslal Diecézní charitě Plzeň dalších 1066 Kč, ať pomohou potřebným," oznámil Ovčáček na Twitteru.

„Ať má ostuda způsobená plzeňskými radními pozitivní vyústění. Budu rád, když se přidáte a přispějete na dobrou věc Diecézní Charitě Plzeň symbolicky 1066 Kč! Číslo transparentního účtu: 277850809/0300,“ vyzval Čechy mluvčí Hradu.