Ubožáci, to je politická exhibice. Už jsem peníze poslal. Omluvte se, prská Ovčáček. Spor o Zemanovo parkovné má drsnou dohru

Plzeňští radní rozhodovali o tom, zda město proplatí 1066 korun za parkovné vozidel prezidenta a jeho doprovodu při poslední návštěvě hlavy státy v Plzni. O prominutí poplatku požádal kraj, který byl oficiálním pořadatelem návštěvy. Radní ale žádost zamítli.

„Až prezident ČR přestane dělat naší zemi ostudu, může Plzeň uhradit vyblokovaná parkovací místa, která prezidentská kancelář využívala během jeho návštěvy. Se Zemanem se toho ale už nedočkáme!“ komentovat pro Deník rozhodnutí rady náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

To ale naštvalo mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka. „Klidně to parkovné těm plzeňským politickým ubožákům zaplatím ze svého! Ať mi pošlou složenku,“ vzkázal jim. „Takže takhle se teď v Plzni platí parkovné! Pokud soudruzi seznají, že je host politicky OK, je to zdarma. Pokud se host soudruhům nelíbí, “cáluje”!“ zlobil se.

To byl ale jen začátek. O něco později Zemanův mluvčí přidal další informaci. „Částku v hodnotě parkovného, tedy 1066 Kč, jsem zaslal ve prospěch Diecézní Charity Plzeň. A tím je kauza ubohé politické exhibice plzeňských radních uzavřena!“ napsal na Twitteru.

Tak ona v Plzni provozuje parkovací zóny Diecézní Charita. Víte, že jsem to vůbec nevěděl? Ale asi jo, jinak byste to přece nedělal a normálně byste zaplatil těm, kterým poplatek přísluší, viďte? — KTweetuje (@KTweetuje) 3. července 2018

Jeho slova ale nic neuzavřela, naopak vyvolala jen další debatu. „Tak ona v Plzni provozuje parkovací zóny Diecézní Charita. Víte, že jsem to vůbec nevěděl? Ale asi jo, jinak byste to přece nedělal a normálně byste zaplatil těm, kterým poplatek přísluší, viďte?“ rýpnul si do Ovčáčka ze svého soukromého účtu Ktweetuje básník a publicista Petr Kukal. Ten na sebe upozornil nejen ostrými výměnami názorů s Ovčáčkem na twitteru, ale také jako správce twitterového účtu Ministerstva kultury. Akruálně působí jako tiskový mluvčí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Voni to zas nepobrali, co? Nějak se jim to v poslední době stává často!“ zareagoval na jeho slova Ovčáček.

Omluvte se vy, a to celé veřejnosti! A především vysvětlete, proč rozdělujete platby parkovného podle politického názoru. To je neslýchané a nepřijatelné! A příště - buďte tak laskavi - se nepokoušejte zatahovat do své komunální volební kampaně prezidenta republiky! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 3. července 2018

Ozval se také poslanec a místopředseda ODS Martin Baxa, který zároveň působí jako 1. náměstek primátora Plzně. „Podle pana Ovčáčka jsme prý my, radní města Plzeň, političtí ubožáci, a to jen proto, že jsme si dovolili rozhodnout dle našich kompetencí. Státní úředník by v žádném případě neměl urážet demokraticky zvolené představitele samosprávy. Věřím, že ho prezident vyzve k omluvě!“ vzkázal mu prostřednictvím twitteru Baxa.

Tím ale Ovčáčka jen víc rozdráždil. „Omluvte se vy, a to celé veřejnosti! A především vysvětlete, proč rozdělujete platby parkovného podle politického názoru. To je neslýchané a nepřijatelné! A příště - buďte tak laskavi - se nepokoušejte zatahovat do své komunální volební kampaně prezidenta republiky!“ seřval ho mluvčí Hradu.

„Veřejnost všude musí platit parkovné, takže teď jste se sám dostal trošku do ofsajdu,“ připomněla mu sportovní redaktorka České televize Darina Vymětalíková.