Babiš uprchlíky nechce? Asi nikdy neviděl bídu nebo dítě, kterému mina utrhla nohu, kritizují ho politici

Server Hlídací pes poukazuje na to, že s podporu některých politiků vzniká iniciativa, která má vést k tomu, že Česko poskytne útočiště několika desítkám dětí z uprchlických táborů v Řecku, případně z Libanonu. S nápadem, že by ČR měla přijmout pět desítek dětí, osiřelých dívek i chlapců vesměs mladších osmnácti let a převážně ze Sýrie, přišla europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

Tuto svou iniciativu představila i veřejně v rámci stranických primárek pro volby do Evropského parlamentu. „Rozhodně kvůli tomu nečekám slávu, naopak musím těžce vysvětlovat, že máme projevit solidaritu, a tím spíše u dětí. Nechci to také dělat sólově, ale v dohodě se širší komunitou a s politiky KDU-ČSL. Když s někým mluvím, cítím podporu, ale pořád dokola slyším, jak je to politicky ožehavé,“ cituje server Šojdrovou.

O možnosti přijetí dětí jednala Šojdrová zatím neoficiálně i s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, který v nově jmenované vládě zastává post ministra obrany. Ministerstvo vnitra však upozornilo, že případné rozhodnutí o přijetí takové skupiny by nebylo pouze záležitostí vnitra, ale že by záleželo především na rozhodnutí celé vlády.

Český premiér dal ale jasně najevo, že s ničím takovým nesouhlasí. „Nebudeme přebírat ani uznané a prověřené uprchlíky ze záchytných center. Ani symbolicky,“ uvedl na twitteru Andrej Babiš.

Myslím, ze pan Babis nikdy neviděl dítě, kterému mina utrhla nohu ani člověka,který umírá žízní. Asi taky nikdy neviděl bídu. — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 3. července 2018

„Uprchlík není obyčejný imigrant. To je člověk, u kterého bylo prokázáno, že musel uprchnout ze své země, protože mu tam hrozilo nebezpečí. Odmítnout pomoc alespoň několika takovým lidem, je totální popření křesťanské kultury, které mají jindy někteří politici plnou pusu,“ pustil se do Babiše bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Sekundoval mu také český europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina. „Myslím, ze pan Babiš nikdy neviděl dítě, kterému mina utrhla nohu ani člověka,který umírá žízní. Asi taky nikdy neviděl bídu,“ postěžoval si politik, který v minulosti působil jako válečný reportér z oblastí bývalého Sovětského svazu.