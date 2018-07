Merkelová už nebude tahat uprchlíky do EU? Česko hodnotí dohodu s rozpaky

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Merkelová souhlasila se zřízením tranzitních center na hranicích s Rakouskem, odkud budou migranti registrovaní jinde v EU vraceni. Spor ohrožoval nejen budoucnost spolkové vlády, ale i tradiční unii vládních stran CDU a CSU.

Poslanec Ondřej Veselý (ČSSD) řekl, že kompromis znamená posun v postoji Německa. "Znamená to, že Německo už netahá migranty do Evropy," uvedl. Krok bude podle něj i zpětnou vazbou pro země, odkud migranti do Evropy míří. "Bude jasné, že už to není otevřená náruč, že nemají chodit v takových počtech," řekl člen sněmovního evropského výboru.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek ČTK sdělil, že kompromis řeší vnitropolitickou situaci v Německu. "Očekávám, že podobný režim nastaví i Rakousko a možná i další země. A předpokládám také, že se nebude jednat o krátkodobé řešení. Bohužel. Doplatí na to především turisté, lidé cestující přes hranici za prací a dopravci," napsal Ženíšek v textové zprávě.

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský by raději hledal společná evropská řešení. "Pokud se bude řešení evropského problému nechávat na řešení jednotlivých států, bude výsledek vždy složitější, dražší a obavám se i v konečném důsledku oslabující EU i Česko," uvedl.

Podle europoslance Jana Zahradila (ODS) by měla česká vláda urychleně prozkoumat, jaké dopady bude mít německý krok na ČR. "Pokud se 'tranzitními centry' má zastavit tok migrantů do Německa z Rakouska, může hrozit, že se migrační trasa do Německa odkloní přes ČR. V tom případě musíme být připraveni na ochranu hranic s Rakouskem. Je proto třeba pozorně sledovat i opatření na rakouské straně a reagovat adekvátně," míní Zahradil.