V Plzni Zemanovi neodpustili parkovné. Dělá jen ostudu, udeřil náměstek. A Ovčáček ho pro EZ pořádně setřel

Radní rozhodovali o tom, zda město proplatí 1066 korun za parkovné vozidel prezidenta a jeho doprovodu při poslední návštěvě hlavy státy v Plzni. O prominutí poplatku požádal kraj, který byl oficiálním pořadatelem návštěvy. U radních se ale žádost s pochopením nesetkala.

„Až prezident ČR přestane dělat naší zemi ostudu, může Plzeň uhradit vyblokovaná parkovací místa, která prezidentská kancelář využívala během jeho návštěvy. Se Zemanem se toho ale už nedočkáme!“ komentovat pro Deník rozhodnutí rady náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Na reakci jsme se zeptali přímo mluvčího Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka. „Je to takové dost upocené čecháčkovské 'hrdinství',“ uvedl pro EuroZprávy.cz mluvčí Hradu. „Klidně to parkovné těm plzeňským politickým ubožákům zaplatím ze svého! Ať mi pošlou složenku," dodal později na twitteru.

Není to přitom poprvé, kdy se řeší, kdo bude platit výdaje spojené s návštěvami Zemana v krajích. Ty se totiž pohybují v řádu statisíců korun. Zeman loni například zrušil plánovanou cestu do Zlínského kraje poté, co hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) jeho kanceláři oznámil, že delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun.

Mezi hejtmany, kteří peníze za Zemanovy návštěvy vydávat nehodlají, patří podle médií také například královéhradecký Jiří Štěpán z ČSSD či liberecký Martin Půta z hnutí STAN

„Kde si hejtmani nepřejí, abych byl jejich hostem, jednoduše navštívím jen ta tři města a jednu obec a nic víc. To znamená, že odpadne setkání s krajským zastupitelstvem, s podnikateli, s osobnostmi kraje či s příspěvkovými organizacemi,“ uvedl již dříve sám prezident Zeman.