Babiš promluvil o přijímání uprchlíků do Česka. Pak se ozval i Kalousek

Babiš po skončení minisummitu EU prohlásil, že z nově vzniklých migračních záchytných center nebude Česká republika přebírat žádné uprchlíky. „Já jsem žádné neviděl. Kdyby prchali před válkou, tak je jim třeba pomoci, ale ti lidé si zaplatili naději na lepší život. A pokud létají letadlem do Tripolisu, aby následně zaplatili pašerákům cestu lodí, tak je to nenormální a je potřeba vyslat jasný signál,“ řekl premiér pro iDnes.cz.

To posléze potvrdil i na sociálních sítích. „Nebudeme přebírat ani uznané a prověřené uprchlíky ze záchytných center. Ani symbolicky,“ uvedl.

Kritizoval také záchranné lodě, které migrantům ve Středomoří pomáhají. „Je absurdní, když ve Středozemním moři plují lodě, které říkají, my jsme tady, všichni sem nastupte. Priorita je boj proti pašerákům. Pašerácké čluny nemají ani vyplout. My máme pomoci lidem v jejich zemích, jednat například s Nigérií. Jsme ochotni pomoci materiálně a finančně,“ napsal Babiš. „Německo dalo jasně najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo v Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu. Snad to Itálie a Řecko pochopí a zavřou hranice," dodal.

Na jeho slova ostře zareagoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „V r.2015 vyhověla A. Merkel naléhání premiérů Orbána a Faymanna a pustila vlnu migrantů přes německé hranice. Chyba, ale taky odpovědná odvaha. Pomohla sousedům a zachránila Shengenský prostor. Sousedé z V4 se “odvděčují” velmi odpudivým způsobem,“ rýpnul si nejen do českého premiéra.

Podle něj se to Česku do budoucna nevyplatí. „Krátkodobě přinese takový přístup politické body na současné domácí scéně. Dlouhodobě oslabí EU jako takovou a Českou republiku západním spojencům odcizí ještě více. Obávám se, že cílem předsedy vlády je obojí,“ posteskl si Kalousek.

Přidali se i uživatelé twitteru, kteří začali Babiše také okopávat. „Je nadmíru pikantní, že takový přistup prosazuje ekonomický migrant, který i přes velkou příbuznost jazyků se nenaučil pořádně česky...“ napsala například jedna z diskutujících. „Chce vysát voliče SPD a provést smrtelný úder ČSSD. Proč ne, pak nebudou strany, které s ním půjdou do koalice,“ přidal se další.

„Babiš využívá nálady, která u nás vládne dlouhodobě a začíná převládat i na západě. Jde o sílící pud sebezáchovy. Jím protežovaný postup Evropu neoslabí, ale má šanci zajistit pokračování evropské civilizace jak ji známe a chceme. O západní spojence se nebojte, brzy se přidají,“ dodal jiný diskutující.