Sobotka si dupl a dopadl zle. Poche by to měl vzdát a nevydávat bojová prohlášení, vzkazuje Zimola

Zimola v rozhovoru pro Právo přiznal, že šéfovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi jeho současnou situaci nezávidí. „I Jan Hamáček ví, že se to dlouhodobě nedá vést tímto způsobem a že to budeme chtít vyřešit co nejdříve,“ myslí si místopředseda ČSSD.

„Lidi už „kauza Poche“ nebaví. Konečně po osmi měsících máme jmenovanou vládu, která může získat důvěru. Volali po ní občané, novináři i politologové,“ zdůraznil Zimola. Celá země se ale dál zaobírá problémem s jedním ministrem.

„Byl bych rád, kdyby Miroslav Poche upozadil své osobní ambice a neposkytoval bojovná mediální prohlášení, aby ujistil veřejnost, že bude ministrem,“ přiznal Zimola. „Pokud je zastáncem nové koaliční vlády, jak sám tvrdí, měl by ji podpořit i z pozice řadového člena strany,“ má jasno místopředseda ČSSD.

Na dotaz, zda ČSSD nebude vypadat „měkce“, když ustoupí pak odpověděl, že jde hlavně o to, aby vznikla vláda s důvěrou, která bude prosazovat levicový program. „Kdo z toho vyjde měkčí či tvrdší, je nakonec jedno. Lidé ocení práci, ne to, kdo si víc dupne. Ani bývalému premiérovi Sobotkovi nepomohl jeho tvrdý postoj vůči Andreji Babišovi, když ho odvolával z funkce ministra financí,“ připomněl spory minulé vlády.

V ČSSD je podle něj řada schopných lidí. „Už jsem zmínil bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta, možná bych mohl zmínit – ale prosím, aby se na mě ti lidé nezlobili za takový „polibek“ – pana Aleše Chmelaře, který je státním tajemníkem pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, mohl by to být Lukáš Kaucký, bývalý náměstek na ministerstvu zahraničí,“ vyjmenovával.

Chápe prý, že se některým kolegům ze strany nemusí líbit, že v seznamu kandidátů na ministry došlo k úpravě. „Myslí si, že v politice se mají ukazovat ramena. Já se vždycky snažil dosáhnout kompromisu a o tom politika je,“ tvrdí Zimola. „Předpokládám, že kdyby soc. dem. měla tak ostré výhrady k některým Babišovým ministrům, tak bychom si byli schopni prosadit, že by ti lidé navrženi nebyli,“ dodal.