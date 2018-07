Ostrá dohra nedělního Moravce: Faltýnek ve studiu řádil. Diváci i politici jsou zděšeni z toho, co se stalo

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Faltýnek v nedělních Otázkách Václava Moravce tvrdě útočil předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Vyčítal mu, že jeho strana nemá žádné spojence, je v izolaci a nemůže tedy nikdy prosadit žádný ze svých návrhů – a to ani kdyby byl kvalitní.

„Kdybyste se ve Sněmovně chovali normálně, nebyli arogantní, povýšení,“ pustil se do Michálka místopředseda hnutí ANO. „Když chci něco prosadit, potřebuju mít shodu většiny. A panu Michálkovi se shoda většiny nemůže podařit,“ útočil Faltýnek. „Nemůže podařit, protože kvůli tomu, že kritizujeme hnutí ANO. A panu Babišovi se to nelíbí,“ reagoval na jeho slova Michálek.

„Jen kritizujte, to je v pořádku. Ale chovejte se normálně a slušně. A když něco chcete, přijďte slušně požádat o nějakou konstruktivní debatu. A neříkejte věty typu, že trestní stíhání pana Babiše je podle vás pravděpodobně oprávněné. Kde k tomu vůbec berete odvahu? Kde jste na tom byl? Zkuste se nad tím zamyslet. Kolik je vám roků,“ udeřil na Michálka Faltýnek.

Když mu poslanec odpověděl, že je mu 29 let, Faltýnek v útoku pokračoval. „Není přece možné, aby takový chlapec říkal tyto věci,“ uvedl. „Mě to naštvalo, já jsem emoční člověk, ujely mi nervy, já se všem omlouvám. Vytáčí mě to, že říkáme nesmysly a lži. A mně to vadí,“ dál nadával Faltýnek. „Radši pracujte, předkládejte zákony a prosazujte je ve Sněmovně. Zatím jste neprosadili nic. A my jsme prosadili všechno, co jsme potřebovali. Pro naše lidi,“ pokračoval zástupce hnutí ANO.

Michálek se ale jeho slovy nenechal vyvést z míry. „Pane Faltýnku, v České republice máme trestní řád a trestní řád stanoví způsob, jakým se stíhají podezřelí z trestných činů. Je tam policejní orgán, je tam státní zástupce. A státní zástupce stížnost pana Babiše na trestní stíhání zamítl,“ připomněl Pirát. „To není pravda,“ hned se ohradil Faltýnek. „Neskákejte mi do řeči, vy mi pořád skáčete do řeči. Já jsem vás nechal domluvit,“ postěžoval si Michálek. Faltýnek ale nepřestal a trval na to, že neexistují důkazy.

„A nyní k té aroganci. Pan Babiš, který nám říká kluci, který se na nás utrhuje v Poslanecké sněmovně.. My opravdu nejsme arogantní, hlasujeme pro všechny zákony, které jsou konstruktivní. A ten důvod, proč nám neprochází zákony, je, že vy hlasujete proti vašemu volebnímu programu. Vy tam máte kumulace funkcí, vy blokujete registr smluv ČEZu. Takže vy nejste žádné protikorupční hnutí,“ kritizoval ANO Michálek. „Je to o prioritách,“ dodal Faltýnek.

Michálek se k debatě vrátil ještě později na sociálních sítích. „Tak jsem to dneska v OVM od Faltýnka schytal. Je mi pouze 29 let. A dodávám, že jsem navíc nikdy nepracoval v Agroferu. Přeju si, aby naše společnost byla soudržná napříč generacemi a politici nepoužívali věk oponenta jako argument, když na něj nic lepšího nemaj,“ postěžoval si na Faltýnkovu argumentaci pirátský politik.

A nebyl jediný, koho místopředseda ANO vytočil. „Faltýnek to schytal, ale: pokud bylo včerejší extempore Babišova služebníčka v OVM pro někoho překvapením, pro mě nikoli. Také jsem zažil Faltýnkův model chování - když dojdou argumenty, nebo mu hrozí v debatě porážka, rozvrátí diskuzi skákáním do řeči a překřikováním. Přesně to včera předvedl. Možná chtěl Václav Moravec nechat slovní koridě volnost, jenže potom je zbytečné pořad vysílat. Včerejší model by patřil spíše na Silvestra do velmi pozdních hodin, kdy už se moc střízlivých lidí nekouká, nebo kouká a je jim to jedno,“ postěžoval si někdejší poslanec TOP 09 František Laudát.

„Nelze si nevybavit tvrzení Jana Wericha, že mladý vůl může dostat rozum. Leč starý vůl musel nutně kdysi být i mladým volem," přidal se šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Ostré komentáře se objevily i pod krátkým videem z debaty, které bylo zveřejněno na facebookových stránkách Otázek Václava Moravce. „A to jste zveřejnili proc? Abychom viděli, jak nemá vypadat politická debata?“ zajímalo lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského.

„Nejlepší bylo, jak Faltýnek řekl Michálkovi, ať mu neskáče do řeči. Reakce? Michálek celou dobu mlčel a Faltýnka si vyslechl. Když mělo nastat to stejné v opačném gardu, Faltýnek nenechal Michálka dokončit snad ani jedinou větu. Už tohle mnohé ukazuje,“ přidal se další z diváků.

„Kde chybí argumenty, nastupuje osobní urážky, arogance, demagogie. Schopní lidé s morálkou a skutečným zájmem o věci veřejné by teď fakt neměli mlčet. A my je podporovat. Pane Michálku, držím palce,“ vzkázal jeden z diskutujících. „Mohl by se Faltýnek chovat jak člověk? Jedinej kdo se nechová slušně je Faltýnek a ta jeho banda v čele s agentem. A nevím proč někomu říká chlapec,“ podivoval se další divák. „Už vím, proč bych nemohl dělat politiku, já bych mu ji tam vlepil v přímým přenosu,“ přisadil si jiný diskutující.