Piráti chtějí zúžit evidenci tržeb pouze na plátce EET

Návrh předložili poslanci Pirátů několik týdnů poté, co Sněmovna zamítla stejný návrh, který podepsalo sedm desítek poslanců z pětice poslaneckých klubů.

Současný pirátský návrh stanoví, že subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, pokud je plátcem daně z přidané hodnoty. Předchozí návrh naproti tomu hovořil o registrovaných plátcích DPH, na to ale jako na nedostatek poukazovala ve svém zamítavém stanovisku vláda. Podle vládních legislativců se stává plátcem DPH taková osoba, jejíž obrat za 12 měsíců překročil milion korun bez ohledu na to, jestli se k placení DPH registrovala, či nikoli. Podle vlády by se tak mohli EET vyhnout ti podnikatelé, kteří by plátci DPH měli být, ale neregistrovali se.

Piráti se proto rozhodli na tuto výtku vlády reagovat. Už do předchozí neúspěšné novely navrhli vložit pozměňovací návrh, který hovořil o všech plátcích DPH, stejně jako nynější návrh. "My jsme maximálně zjednodušili původní návrh, abychom vyhověli legislativně technickým požadavkům vlády," řekl ČTK poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Obsahově je nynější návrh identický, dodal.