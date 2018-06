Hamáček rozhodnutí KSČM uvítal, opozice se bouří

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Zdůraznil, že komunisté ve vládě neusednou. Česká republika už podle něj nutně vládu potřebuje, napsal ČTK. Opozici rozhodnutí nepřekvapilo a vznikající vládu s podporou komunistů kritizují. Premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše například obviňují z toho, že podporu vládě od KSČM vyměnil za místa ve státních firmách pro komunisty.

Podle Hamáčka je rozhodnutí vedení KSČM dalším krokem ke vzniku vlády s důvěrou. Podotkl, že ČR po osmi měsících od voleb nutně potřebuje vládu, která bude stabilní a bude pracovat pro občany. "Je to tedy ze strany KSČM vůči státu zodpovědné rozhodnutí. Zároveň je ale nutné připomenout, že KSČM nebude ve vládě, nebude koaličním partnerem, jak to řada opozičních politiků interpretuje," napsal v SMS zprávě Hamáček. S komunisty podle něj ČSSD nalezla řadu programových shod, které společně s ANO zapracovali do programového prohlášení.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil vznikající kabinet s podporou komunistů za Babišovu ostudu, protože nedokázal získat ke spolupráci demokratické strany. Je přesvědčen o tom, že Babiš vyměnil vládní podporu za místa ve státních firmách a za posílení vlivu komunistů na státní správu. Zdůraznil, že Piráti pro nový kabinet ve Sněmovně hlasovat nebudou a neodejdou ani ze sálu.

Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), považuje vznikající kabinet Babiše za koalici ANO, ČSSD a KSČM. "Jde o mocenský pakt, který si tyto strany domluvily, přičemž plnou odpovědnost má Andrej Babiš," poznamenal. Dodal, že byla vytvořena vláda, která má vyhovovat Bruselu a německé kancléřce Angele Merkelové. Očekává, že půjde o velmi nestabilní koalici.