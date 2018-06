Vládní legislativec čelí kárné žalobě, dle ministerstva vydělával na oddlužování

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Máte větší pozadí? Netrapte se, podle lékařů je to vlastně výhoda

Podle ministerstva si advokát za sepsání a podání návrhu na takzvaný osobní bankrot účtoval dvakrát víc, než umožňuje zákon, tedy místo čtyř tisíc osm tisíc korun. Dalším důvodem pro podání kárné žaloby bylo to, že v návrhu neuvedl dlužníkovy nemovitosti. "Mohlo dojít k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení z důvodu nepoctivého záměru dlužníka," uvedla pro Radiožurnál mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Navíc se zjistilo, že advokát přes rok vykonává vedle advokacie činnost neslučitelnou s jejím výkonem, konkrétně je ředitelem Domova důchodců Tmavý Důl na Trutnovsku. Vedle toho Stanislav zasedá v jedné z pracovních komisí legislativní rady vlády.

"Jsme přesvědčeni, že člověk, který vědomě a úmyslně porušuje zákon, nemá mezi advokáty co dělat," podotkl Pelikán.

Stanislav odmítá, že by si řekl o více peněz, než se smí. Hájí se tím, že klientovi za úplatu pomohl s řešením závazků a až o několik měsíců později mu sepsal návrh na oddlužení za 4000 korun. Právník nesouhlasí ani s tím, že by nemohl být advokátem a zároveň ředitelem domova důchodců. "Zjistil jsem, že to nebylo na pracovní poměr, protože jsem tam jako statutární orgán. Psal jsem na Českou advokátní komoru s žádostí o obnovení činnosti a ta mi v tom vyhověla rozhodnutím, že funkce je slučitelná," řekl na svou obranu Stanislav.