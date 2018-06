Imoba vrátila spornou dotaci na Čapí hnízdo, většina peněz skončí ve státní kase

Dotace činila 49,960.256 korun. Většina peněz skončí ve státním rozpočtu a část získá kraj, který projekt Čapího hnízda před lety spolufinancoval.

"Část dotace ve výši 46,213.236,80 Kč bude úřadem regionální rady vrácena do státního rozpočtu a zbývající část ve výši 3,747.019,20 Kč Středočeskému kraji," upřesnil ředitel úřadu regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy Kamil Munia.

Imoba trvá na tom, že splnila podmínky udělení dotace a neporušila smluvní závazky. Pokud by peníze nevrátila, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní Imoba.