Zeman láká KSČM: Podpořte vládu. Já velmi rád pomohu při prosazování vašich požadavků

KSČM sice nebude oficiální součástí vlády, hlasy komunistů ale Babiš potřebuje, aby jeho kabinet vůbec získal ve Sněmovně důvěru. Zdá se, že tyto hlasy zatím vláda jisté nemá. Filip tento týden přiznal, že je s Babišovým jednáním nespokojen. Postěžoval si například, že mu premiér neřekl o nominaci Taťány Malé na post ministryně spravedlnosti. A to přesto, že spolu oba politici večer před oznámením její nominace mluvili. Dalším a větším problémem je to, jak byla obsazena dozorčí rada ČEZu.

Zeman v rozhovoru pro Barrandov uvedl, že ujistil Filipa a předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika, že po prázdninách se může ještě hodně věcí změnit. „Oba dva jsem ujistil, že pokud jde o Andreje Babiše, tak ta záležitost s ČEZem se vyřeší do září. Byly tam nějaké problémy opožděných nominací, pokud jsem správně informován,“ vysvětloval Zeman.

Nabídl se dokonce, že jim pomůže. „Řekl, jsem jim: Nespěchejte, máte před sebou tři a půl roku. I Bůh stvořil svět za sedm dní a vy byste chtěli všechno v jednom jediném dnu, dnu hlasování o důvěře. Já velmi rád pomohu, budete-li si to přát, při prosazování vašich požadavků, protože tolerance nebo podpora vlády si zaslouží takovou vstřícnost. Ale na druhé straně následujte Boha a čekejte i zbývajících šest dnů,“ vysvětlil Zeman, o čem se zástupci KSČM jednal.

Zeman se domnívá, že komunisté nakonec vládu podpoří. Kdyby totiž komunističtí poslanci nehlasovali pro vládu, bylo by to podle něj důkazem jejich neschopnosti dalekého výhledu. „Jsem optimista. Myslím si, že vláda tu důvěru stejně dostane,“ dodal.

Zeman hovoří o nová vládě jako o "naší"

Sám prezident se přitom netají tím, že vládu považuje za „svou“. „Čtrnáctého července předstoupím před Poslaneckou sněmovnu, omlouvám se, mám dojem, že je to jedenáctého července, abych podpořil tuto naši vládu,“ uvedl při jmenování nových ministrů.

Jeho slova pro EuroZprávy.cz rozebral i politolog Jan Kubáček. „Nebyl to řečnický obrat, je to takové freudovské přiznání, že prezident republiky je čtvrtou koaliční stranou, dokonce jednou z nejvlivnějších. Když bych to vzal podle relevance, je to hnutí ANO nebo Andrej Babiš, protože tam je rovnítko; prezident Miloše Zeman; komunisté a sociální demokraté,“ vysvětloval v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.