Konečně posun v řešení migrační krize. Dohoda je nadějí, že se podaří udržet EU i Schengen, zní z Česka

Pro českého premiéra Andreje Babiše je důležité, že země EU opouštějí téma přerozdělování migrantů podle kvót. S tím souhlasí i pravicová opozice.

Dohodu uzavřenou v Bruselu ocenil například šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Mám radost. Dohoda je nadějí, že se podaří udržet jednotnou EU i Schengenský prostor. Na náklady budeme muset přispět všichni, ale to za to zatraceně stojí,“ vysvětloval na twitteru.

Závěry evropského summitu k migraci považuje za krok správným směrem také jeho stranický šéf Jiří Pospíšil. „Zejména je dobře, že se lídři EU dohodli na zřizování záchytných center pro migranty již v zemích severní Afriky a že došlo k opuštění nefunkčního systému povinných kvót. Konečně posun v řešení migrační krize!“ pochvaluje si europoslanec a předseda TOP 09.

„EU opět ukázala svoje opodstatnění - schopnost řešit konflikty bez rozvratu. Síla EU není ve velkých gestech, egoistických výkřicích, zkratkovitých řešeních. A někdy je i těžkopádná, jak už demokracie jsou, ale výsledek stojí za to. Díky EU!“ ocenil závěry summitu k migraci předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

„Těžce dojednaný kompromis splňuje jednu z klíčových podmínek nutných pro zažehnání hrozící vážné krize v Unii - podpořili ho všichni. Druhá je, aby v praxi fungoval. Tedy aby středozemní moře nebylo místem cynického businessu pašeráků lidí, aby do Evropy nesměřovali lidé, kteří nemají šanci na azyl a abychom v souladu s našimi hodnotami i zákony pomáhali těm opravdu ohroženým (kterých je dnes jen malá část a možnosti, jak jim pomoci jsou různé). To ukáží až další dny, týdny a měsíce přičemž hlavní je jednání se zeměmi na severu Afriky. I tak, lepší výsledek než se včera zdálo. Díky všem, co k němu přispěli. Snad to bude fungovat. Je i na nás, abychom tomu pomohli. Jde totiž i o nás,“ zdůrazňuje europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer.

Do Evropy v tuto chvíli míří výrazně méně lidí než za největší migrační krize v roce 2015, nelegálních přechodů hranice je nyní o 95 procent méně. Přesto je ale nálada kvůli neustále sílícím antiimigračním a protievropským stranám a hnutím velmi napjatá. EU se proto nyní unie rozhodla prosadit cesty k výraznému omezení počtů příchozích.