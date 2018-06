Průšvih Taťány Malé? Ministryně se prý dopustila plagiátorství, v diplomce opsala text i s překlepy

V práci o rodinném právu, kterou Malá sepsala v roce 2011 na soukromé vysoké škole v Bratislavě, našel systém na odhalování podvodů opakovanou shodu s příspěvky. Navíc obsahuje také nepřiznané pasáže z diplomové práce Veroniky Grossové, sepsané o pět let dříve na Masarykově univerzitě v Brně. V jednom případě Malá převzala původní text i se dvěma překlepy.

„V práci paní Malé je minimálně pět procent textu shodného s prací paní Grossové. Lze ale předpokládat, že množství bude vyšší," řekl Českému rozhlasu Jan Mach, který má na starosti odhalování plagiátů na Vysoké škole ekonomické.

Ministryně podle expertů také opsala nebo bez citace parafrázovala i část učebnice České rodinné právo autorek Milany Hrušákové a Zdeňky Králíčkové. „Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu, tak aby splnila podmínku počtu stránek, na druhé straně je to nutno říct tak, že je to v tomto směru plagiát," uvedl odborník na rodinné právo a vysokoškolský pedagog Stanislav Balík.

Malá podle serveru využila při psaní práce i internet, aniž uvedla zdroj. Týká se to třeba zkopírovaných částí příspěvků týkajících se střídavé výchovy z vybraných odborných serverů, ale například i některých webových právních poraden.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl novinářům, že ja na ministryni, aby věc vysvětlila. Věc s ní bude řešit v pátek. "Předpokládám, že to nějak vysvětlí. Já s ní budu zítra a určitě se o to budu zajímat," řekl premiér. "Pokud vím, ona to odmítá, tak je to na ní, jak to vysvětlí," dodal.

Malá, která byla ve středu jmenována ministryní spravedlnosti, pochybnosti o originalitě své práce odmítá. „Samozřejmě že je to moje autorská práce. Samozřejmě jsem i citovala," řekla Radiožurnálu. Dodala, že předpokládá, že škola kontrolu provedla. Navíc prý měla oponenta, který naznal, že je práce v pořádku. Za standardní po obsahové i formální stránce označil práci i její odborný vedoucí z pražské právnické fakulty David Elischer.

"Malá opisovala v diplomové práci z učebnice i internetu, tvrdí analýza. Shodují se i překlepy." Tak to má coby Babišův největší fámulus perfektní kvalifikaci. I od něj opisuje i s překlepy. — Jiří Pehe (@JiriPehe) 28. června 2018

Ředitel Panevropské vysoké školy v Bratislavě Michal Mutňanský nechtěl detaily práce Malé komentovat s tím, že text nemá nastudovaný.

Opisovat diplomku je nefér. Dotyčný se diskvalifikuje a neni způsobilý pro ministrování. Možná by stačilo paní ministryni Malé udělat tabulku se jmény těch, kdo složili funkci. Není to v🇪🇺 špatná společnost. A sama tím prospěje 🇨🇿veřejnému zdraví. — Pavel Fischer (@PavelFischer) 28. června 2018

Nová ministryně spravedlnosti čelí obvinění, že opisovala ve své diplomové práci.



Ale já se vás teď ptám: Co brání tomu, aby se řešení této plagiátorské kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?#vláda_odborníků — Markéta Adamová (@market_a) 28. června 2018

„Plnohodnotného ministra zahraničí sice nemáme, ale zato máme trestně stíhaného premiéra a ministryni spravedlnosti, která podváděla a opisovala. Kde jsou ty časy, kdy to znamenalo pro politika konec kariéry. Teď už je klid na práci," komentoval zprávu šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Je až nemyslitelné, jak neprofesionálně hnutí ANO vede tuto zemi. Kam až jsme se to za posledních pár let posunuli, že je možné, aby v čele vlády byla trestně stíhaná osoba a ministerstvo spravedlnosti mohl řídit člověk tak nedůvěryhodný jako paní Malá?" diví se někdejší ministr spravedlnosti a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.