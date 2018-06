Dienstbier se šťourá ve včerejším jmenování vlády. A jeho závěry se ČSSD líbit nebudou

Server Aktuálně.cz s odkazem na místopředsedu ČSSD Martina Netolického a nejmenovaných zdrojů z Hradu uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentu Miloši Zemanovi nejprve seznam ministrů se jménem Miroslava Pocheho (ČSSD) a napodruhé bez něj, když Zeman Pocheho odmítal jmenovat.

Sám Hamáček řekl, že při jmenování vlády nebyla porušena ústava. Podle ústavního právníka Jana Kysely ústava nebyla porušena, pokud Babiš po doručení původní nominace Pocheho dodal další návrh, ve kterém místo Pocheho navrhl do čela ministerstva zahraničí Hamáčka. Pokud však Babiš trval na Pochem a Zeman nominaci nevyhověl a navíc jmenoval Hamáčka místo Pocheho, šlo o vážné porušení ústavy ze strany prezidenta, uvedl ústavní právník.

K zamotané situaci se na sociálních sítích vyjádřil i někdejší ministr pro legislativu Jiří Dienstbier.„Pokud jediným návrhem na ministra zahraničí, který Babiš předložil Zemanovi, byl Poche, pak Zeman porušil ústavu ČR hned 2x. Jednak tím, že nerespektoval návrh předložený premiérem, dále tím, že jmenoval (pověřil) Hamáčka, aniž by takový návrh premiér předložil,“ varuje.

„Druhou variantou je, že nemluví pravdu Babiš a Hamáček, původní návrh byl změněn a Babiš se souhlasem Hamáčka místo Pocheho navrhnul jmenování Hamáčka. Tomu nasvědčuje uvedení Hamáčka do úřadu Babišem. Zřejmě by tak nekonali, pokud by nesouhlasili. Pak Zeman ústavu neporušil, neb postupoval v souladu s návrhem premiéra. Také by pak platilo, že Poche již není na funkci navrhován a proto nelze na neexistujícím návrhu trvat. ČSSD prostřednictvím svého předsedy od návrhu ustoupila,“ shrnul situaci Dienstbier.

A podobně to vidí i novinář Jan Moláček. „Andrej Babiš nemůže současně tvrdit, že prezidentovi navrhl na MZ Pocheho, a uvádět do tohoto úřadu Hamáčka. Jedno vylučuje druhé. Hamáček se neměl jak stát ministrem zahraničí, pokud ho Zemanovi nenavrhl Babiš. Mohl to asi udělat i ústně, poté, co přinesl seznam ministrů s Pochem ("Fakt sis to Miloši nerozmyslel? OK, tak já teda navrhuju Hamáčka."), ale musí to vysvětlit a neodbývat otázky na tuto proceduru - jde o základní kámen legitimity vládnutí,“ píše na sociálních sítích novinář.

Zároveň nastínil, co se teoreticky může stát. „Pokud by se některý zaměstnanec MZ odmítl řídit Hamáčovými pokyny s tím, že nebyl jmenován dle Ústavy, a přišel by o místo, moc by mě zajímalo, jak by soud v následném sporu rozhodl,“ zdůraznil.

„Už jsme od Babiše a Zemana zažili ledacos, ale opravdu není možné, aby ČR vedli ministři jmenovaní neznámo jak. A je to 100% zodpovědnost premiéra. Na tom nic nemění fakt, že nejtrapnější roli v této věci hraje sám Hamáček a celá ČSSD,“ dodal Moláček.