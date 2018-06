Babiš letí na summit k migraci. Sepsul italský návrh na řešení uprchlické krize

Očekává se, že summit potrvá dlouho do noci, ačkoliv do Evropy se snaží dostat výrazně méně lidí, než na vrcholu migrační krize v roce 2015. Summit by kromě jiného měl odsouhlasit nový přístup k migrantům zachráněným ve Středozemním moři. Místo do evropských přístavů by měli být převáženi zpátky na severoafrické pobřeží, kde by bylo rychle rozhodnuto, kdo se může ucházet o azyl v EU a kdo bude vrácen domů.

Lodě s migranty by od afrického pobřeží dle Babišových slov vůbec směrem do Evropy neměly vyplouvat. Je prý úkolem Itálie, Řecka, Španělska a Malty, aby zabezpečily ochranu jižní hranice EU.

"Budeme trvat na tom, že máme lidem, kteří migrují do Evropy, pomáhat v jejich zemích. Nemůžeme spasit celou planetu. Ilegální migraci musíme zabránit a ta opatření jsou jednoduchá," uvedl český premiér. Připomněl model, pro který se při svém vlastním řešení migrační problematiky rozhodla Austrálie.

"Problém Evropy je, že většina státníků připouští, že k nám proudí migranti a my je musíme akceptovat," poznamenal dále Babiš. Pokud budou evropští politici neschopní migrační problematiku radikálně řešit, mohou podle něj příští rok v eurovolbách posílit jasně protimigračně a radikálně zaměřené strany a hnutí.

Za hlavní problém nynější situace kolem migrace má Babiš to, že na migrantech výrazně vydělává organizovaný zločin. "Europol tvrdí, že v roce 2016 pašeráci dostali 2,7 miliard euro. Kdo přichází do Evropy, určují pašeráci, protože to je jejich kšeft," uzavřel premiér.