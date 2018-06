Poslanec ANO a lékař označil homosexuály za postižené. Doufám, že měl horečku a že se omluví, zděsila se Šlechtová

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Občanka Vendula Svobodová Brázdilovi poslala mail, ve kterém se jej ptá, proč si myslí, že manželství je pouze záležitostí muže a ženy. Brázdil totiž podepsal návrh novely zákona z dílny KDU-ČSL, který by v Ústavě zakotvil manželství jako svazek muže a ženy. Jde o reakci na fakt, že vláda podpořila návrh, aby homosexuální páry mohly uzavírat manželství.

Svobodová konverzaci zveřejnila na sociálních sítích, její pravost následně potvrdila i médiím. Na facebooku Svobodová uvedla, že poslala e-mail všem předkladatelům lidovecké novely, kterých se ptala, proč se domnívají, že manželství je pouze záležitostí párů muž-žena. „Opravdu bych tomu ráda porozuměla. Odpovědi, kterých mnoho nepřišlo, mi to ale pochopit nepomohly,“ přiznala žena, která sama žije v homosexuálním vztahu.

„Velmi mě ale překvapil názor pana doktora Milana Brázdila, representanta ANO za Olomoucký kraj. Původně jsem se s ním chtěla setkat a probrat to s ním osobně. Nicméně jsem si to již rozmyslela. S člověkem, který homosexualitu opakovaně označil za postižení, se bavit nechci. Žádné další reakce na jakýkoli argument se mi nedostalo. Místo toho opakování tvrzení, že postižení na manželství a děti právo nemají,“ shrnula konverzaci s poslancem Svobodová.

A co konkrétně Brázdil ženě napsal? „Můžeme se vidět, ale nemusíme. Já nejsem takový hňup za koho mne máte. Mimoňi jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti,“ napsal v prvním e-mailu, který Svobodová zveřejnila.

Svobodová se poslance také ptala, proč homosexuálům upírá stejná práva, která mají heterosexuální páry. „Těmto postiženým lidem nic neupírám. Ať si dělají všechno, co potřebují a chtějí v rámci zákonů a slušných mravů a hlavně tam, kde se to dělat smí,“ odpověděl jí Brázdil. Pak ji odkázal na svého asistenta, aby s ním naplánovala schůzku. „V Praze ve sněmovně jsem mluvil s mnoha takto postiženými lidskými bytostmi a vždy jsem to vyřešil,“ dodal.

Serveru Lidovky.cz Milan Brázdil řekl, že se k záležitosti odmítá vyjadřovat. Pravost zmiňované konverzace nepopřel. „Já mám přece na vyjádření svého názoru imunitu,“ uvedl následně pro Český rozhlas. „Gayové nemohou mít děti, to se snad shodneme. Tahle společnost se vyvinula právě proto, že lidi mohli mít děti,“ poznamenal také politik.

Na dotaz, zda by se tedy mělo registrované partnerství postavit na roveň manželství Brázdil odpověděl: „Já jsem měl za to, že tito lidé jsou už dávno spokojení. Tito lidé, kteří mají odlišnou sexuální orientaci, ať si ji mají, mají na to přece zákon.“

Brázdila kritizují i politici

Jeho názor na sociálních sítích kritizovali i někteří politici. „Neskutečné, nehorázné, nekompetentní! - Poslanec a lékař Brázdil označil homosexuály za postižené. Nemohou dle něj být manželé a mít děti,“ poznamenal europoslanec Pavel Telička.

„Nevycházím z údivu, opravdu poslanec za ANO řekl, že „postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti??? „Postižení” míněno homosexuálové. Doufám, že měl horečku a že jako poslanec volený voliči do Sněmovny se omluví celé gay komunitě,“ kritizuje Brázdilova slova poslankyně Karla Šlechtová (ANO).