ANO by drtivě vyhrálo volby. Lidovci, TOP 09 a STAN to mají nahnuté

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Vládní hnutí ANO by v červnu vyhrálo volby se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá skončila ODS, kterou by volilo 12,5 procenta lidí. Třetím Pirátům by dalo hlas 11,5 procenta voličů, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median. Do Sněmovny by se dostala ještě ČSSD, hnutí SPD a komunisté.